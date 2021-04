Â¡Mi hijo no es un animal!, dice madre de niÃ±o de 5 aÃ±os violado; pide justicia

Un niño de tan solo cinco años fue abusado sexualmente por otro menor de 15, la madre del pequeño asegura que tiene identificado al agresor y pide que se haga justicia.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles a eso de la 1:30 de la tarde cuando el adolescente se llevó al pequeño del parque ubicado en la calle 5 Balboa donde se encontraba jugando y lo llevó hacia el área de la Playa de Acapulco, donde cometió la violación.

Yimara López, madre del menor abusado, explicó que su hijo se encontraba en el parque jugando con dos niños más, como todos los días, cuando el adolescente se le acercó y les ofreció a los 3 llevarlos a un local de comida rápida. El niño se fue con un agresor

La joven explica que su hijo se fue con el adolescente y cuando regresó a casa, el calzoncillo del pequeño tenía sangre y le indicó que el agresor "le metió el dedito y lo penetró. Lo colocaron boca abajo. Con la cara en el piso".

Agresor con un arma, la madre lo llama ¡violador y ladrón!

Además, el pequeño le narró a su mamá que el adolescente tenía una pistola en la cintura, "lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando".

Tras este hecho, la mujer se trasladó con su hijo al hospital donde los exámenes médicos practicados al menor comprueban que fue víctima de una violación. Se mantuvo en el hospital durante un día.

"Yo fui y puse la denuncia (en Puerto Escondido) y me dijeron que tenía que esperar. Yo lo único que pido es justicia para mi hijo. Mi hijo reconoció al culpable. Tuvieron frente al culpable y no hicieron nada!, indicó esta madre quien asegura que los amiguitos del pequeño son testigos y reconocieron al joven que abusó del niño.



El abusador vive en calle 3.

El supuesto agresor ya fue identificado como indicó la madre y se conoce donde reside, que curiosamente es muy cerca del lugar de donde los menores juegan a diario: en calle 3.

"Nunca se veía por el área y era la primera vez que lo veía", indica la mujer que además afirma que los " familiares lo tienen identificados y sabe quién es y, las autoridades saben quién es y no han hecho nada,

El papá del menor sabe lo que hizo su hijo y no ha hecho nada".

Hacer justicia por mis manos

"Ese niño está suelto, tengo testigos. Solo pido justicia, porque si no hacen justicia, yo voy a hacer justicia por mis manos, porque ese no es un animal, ese es mi hijo. Yo lo parí con dolor y amor".

¡Ese niño está suelto, es un violador, un ladrón!

La mujer pide a las autoridades, que sí aún tienen duda, revisen las cámaras y comprueben lo ocurrido en la playa. "Él no puede quedar libre. Necesito justicia para mi niño" indica.

"El joven está libre y el niño lo reconocíó. Eso no se puede quedar así, queremos que se haga justicia", repite una y otra vez, la madre.

El niño fue trasladado a otro sitio

En medio de todo, está el niño agredido sexualmente, quien fue trasladado a otro lugar mientras existe el temor por los otros dos niños que reconocieron al agresor, es decir los pequeños de unos 8 años que son testigos de este hecho.

Tras la declaración de la madre, se anunció que el adolescente fue aprehendido por las autoridades de la provincia de Colón