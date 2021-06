Milagro salvó a pescadores tras 72 horas a la deriva

Tres pescadores salvaron su vida de milagro, luego de permanecer por 72 horas a la deriva cuando la embarcación en la que viajaban sufrió desperfectos en un hecho ocurrido próximo a Isla Ladrones en la provincia de Chiriquí.

Los tres pescadores fueron identificados como Martin Cubilla de 57 años, Benito Guerra de 39 y Ernesto Vargas de 49 años, este último narró los momentos de sosobra que vivieron cuando pensaron que todo había llegado al final y que perderían la vida.

"Estuvimos en el mar miércoles jueves y el viernes, pero tuvimos un percance tras el mal tiempo, la embarcación en la que estábamos se volteó, por el temporal, ya no aguantaba, le dije a mis compañeros que me iba, que no daba más, pero ellos me dijeron que si yo me iba ellos también, allí me di cuenta que yo era el timón de ese barco, teníamos que salir, seguir, cuando hundí mi cabeza nuevamente para escuchar si habían vibraciones escuché un motor, pedí a Dios que no fuera falsa ilusión y allí llegaron nuestros ángeles, gracias a Dios tres compañeros en una embarcación nos sacaron , no dieron alimentos" expresó el capitán de la embarcación.

Según los pescadores se aferraron a dos bollas y a dos chalecos que mantenían para estar a flote, resistiendo a las inclemencias del tiempo, incluso la lluvia que caía era la que tomaban para sobrevivir, aseguran que nadaron casi 17 millas solo pidiéndole a Dios una nueva oportunidad para sobrevivir.

Los pescadores dijeron que se mantenía realizando actividades de pesca ya que mantenían un contrato con una compañía y el primer embarque era el sábado, sufriendo el accidente el día viernes cuando pensaban ya salir para realizar la entrega de los productos de mar.

" Ya teníamos 43 piezas de pargos, mero y otros productos de exportación, cuando nos ocurrió esto, alrededor de 12 mil balboas en perdidas en equipo de navegación, la lancha, tinas motores ya quedamos tres familias sin el sustento, estamos vivos y agradecemos a Dios, pero también eahora lo hemos perdido todo para realizar nuestra actividad" dijo el sobreviviente.

El capitán de la embarcación dijo que sus conocimientos en buceo también lo ayudo a sobrevivir junto a sus compañeros y su experiencia en el mar de más de 36 años.

Las autoridades en la provincia de Chiriquí han solicitado a los pescadores tomar la medidas de precaución cuando se emiten aviso de mal tiempo, para evitar este tipo de hechos, que deja en ocasiones víctimas que lamentar.

