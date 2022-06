Ministro reacciona tras operación Fortaleza

La operación "Fortaleza", ejecutada entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, en coordinación con el Ministerio Público, en la que se aprehendieron 25 ciudadanos panameños, más de 2 toneladas de droga, 275 mil dólares en efectivo y fincas valoradas en millones de dólares, equinos de alta genética y una veintena de autos, representa un duro golpe a las redes criminales, indicó el ministro de seguridad Juan Pino.

Destacó, que a pesar de efectiva acción, si en nuestro país existiera una Ley de Extinción de Dominio, muy probablemente hubiésemos podido incautar mucho más.

Publicidad

"Hemos capturado y puesto a estos ciudadanos ante las autoridades competentes, sin embargo, al no existir una ley de Extinción en Panamá, tal vez sean condenados, dependiendo del delito, pero se puede correr el riesgo de que muchas más propiedades, y otros bienes adquiridos de actividades ilegales, no sean expropiados, es por ello, que tenemos que contar con una ley como esta, que permita tener un marco jurídico más fuerte y eficaz, para que los delincuentes no sólo permanezcan tras las rejas por buen tiempo sino que cuando salgan, no tengan un sólo real para seguir delinquiendo.

Trascendió Pino, que lamentablemente al no existir una Ley de Extinción, cuando salgan de la cárcel, el Estado tenga de devolverles sus bienes, como sucedió con un ciudadano colombiano, condenado en nuestro país y luego de salir de la cárcel, el Estado ahora tiene que devolverle bienes y autos de cientos de miles de dólares que obtuvo de actividades criminales, sin embargo esta misma persona en su país, donde también fue sentenciado, al contarse con una Ley de esta magnitud, todo lo que tenía fue expropiado.

"Una vez más, hago un llamado a la Asamblea Nacional de diputados para que en este periodo que inicia el próximo mes de julio, discutan todo lo inherente al proyecto de.ley de Extinción de Domino presentado por el ministerio de seguridad publica, a fin de mejorarlo y fortalecerlo para poder contar su aprobación e implementación", enfatizo el ministro.

Contenido Premium: 0