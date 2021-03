Moncada: Proceso de Chespirito de exprocuradora Porcell contra @edunar54

Un juez prohibió hoy, al tuitero y caricaturista panameño Eduardo Narváez mencionar a la exprocuradora Kenia Porcell, a través de sus redes sociales.

La decisión surge tras una audiencia, realizada en el Sistema Penal Acusatorio, contra Narváez, quien fue acusado de divulgar en redes sociales, dos caricaturas de Porcell, quien asegura le causaron afectación psicológica.

El abogado de Narváez, Kevin Moncada indicó que apelará a esta decisión, la cual calificó como una violación a la libertad de expresión en un "proceso que no tiene ni pies ni cabeza" y de "Chespirito".

La audiencia de apelación está fijada para el 23 de marzo.

El proceso contra Narváez, quien es conocido en Twitter «edunar54» o @ElPuebloPty, se remonta al 2019, cuando incluso fue arrestado el 22 de enero cerca de su residencia, por difundir unas sugestivas fotografías en traje de baño de Natasha Ruskova, una mujer de Ucrania que publicaba fotos suyas en poca ropa en Twitter.

Juez prohibe a @edunar54 mencionar en sus redes sociales el nombre de exprocuradora Kenia Porcell. El abogado Kevin Moncada apela la decisión, afirma que esta atenta contra la libertad de expresión y dice que es un proceso de "Chespirito". Video: Landro Ortiz pic.twitter.com/mT0ff0mytI — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 16, 2021

El abogado explicó que hoy se hizo una formulación de imputación a Narváez y que la jueza decidió a solicitud del Ministerio Público que Narváez no puede hacer publicaciones en las redes sociales donde mencione a Kenia Porcell, si estás publicaciones atentan contra la integridad y pudor.

"Nosotros apelamos a esta decisión porque pudiera interpretarse como si el señor Edunar54 el día de mañana quiere decir que durante la administración de Kenia Porcell no se investigó a Odebrecht como debiera ser... y la exprocuradora se siente aludida, el Sr Edunar54 puede quedar detenido".

Moncada también mencionó al procurador encargado, Javier Caraballo al preguntarle "si tiene conocimiento de lo que están haciendo algunos fiscales a sus espaldas". "Si tiene conocimiento que hay fiscales dándole curso a los caprichos de la anterior procuradora".

El abogado aseguró que esperarán la apelación a finales de marzo, para que la decisión se revoque, porque se "está atentando contra la libertad de expresión.

"La señora Kenia no participó, ella está feliz desde su casa mientras nosotros acá, gastando recursos del Estado en un proceso que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es un proceso de Chespirito".