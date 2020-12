Muere adulto mayor en Parque Lefevre Â¿Se cayÃ³ o lo empujaron escaleras abajo?

Un adulto mayor de unos 76 años, que es conocido por el apodo 'Panamá', falleció en horas de la madrugada de este domingo, luego de que supuestamente se cayó de lo alto de una escalera de un inmueble abandonado, ubicado en calle octava Parque Lefervre, en ciudad capital

Según residentes del sector, ellos corrieron a auxiliar al hombre y al parecer lo movieron del punto en donde cayó, pero nada pudieron hacer para salvarlo, ya que falleció en el lugar.

Una sobrina de la víctima, quien se presentó a la escena, y mantuvo su identidad en reserva, informó que su tío era un mecánico de profesión y que no residía en viejo condominio Mary Lina, el cual actualmente es habitado por indigentes. Alegó que ella no sabe qué hacía él allí, pero dejó claro que él no era un indigente.

Por su parte otros residentes del lugar, dieron a conocer que los indigentes que pernoctan en el inmueble son muy territorialistas y ellos sospechan que tal vez alguno de ellos intentó sacarlo y, tal vez lo empujaron escaleras abajo.

Al lugar se presentaron las unidades de Criminalística y los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para recopilar indicios que les permitan determinar durante la investigación si la muerte fue accidental o intencional.

Unidades de la Policía Nacional conversaron con los residentes del inmueble para verificar por qué el cuerpo no estaba al pie de las escaleras, pero no se informó de ninguna aprehensión relacionada con este hecho.

