Mujer que vivía entre gusanos y era víctima de su esposo recibe un mejor cuidado

La mujer que fue víticma de su pareja en el área de Arraiján, Panamá Oeste, misma que permanecía tirada en una cama llena de gusanos y un extremo caso de desnutrición por la falta de una buena alimentación, se recupera y fue ingresada a un hogar de monjas para que la cuiden, esto mientras llegan sus familiares del extranjero.

LEE TAMBIÉN: ¡Maldito! Estaba matando de hambre a su mujer. La tenía en cama con gusanos

Publicidad

La directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nelly Herrera, informó este caso a través de sus redes y detalló que la señora tiene una discapacidad que le impide caminar, sin embargo, su pareja la tenía en un pésimo estado, al punto que la estaba dejando morir en la casa.

Herrera le dijo a Crítica, que fue necesario el apoyo de varias personas para sacarla del lugar, algo que se muestra en las imágenes que difundió la funcionaria en su cuenta de Instagram, en los que se puede apreciar a 6 funcionarios de varias entidades, mientras cargan a la mujer en una sábana, debido a que no podía desplazarse por sí misma.

De la mimas manera, confirmó que gracias a la alerta de los vecinos que notaron lo que pasaba en esta casa. Al llegar, se encontraron con la dántesca escena de horror, por lo que inmediatamente se le tuvo que trasladar a un centro médico, en el que estuvo hospitalizada por tres semanas, se le alimento por venoclisis y ahora fue llevada a el albergue de monjas. .

"En el caso de la mujer que ha sufrido violencia de género, la situación es extremandamente delicada Se pudo conocer que tenía más de un año de estar postrada en esa cama, según los vecinos. Para este caso hubo todo un trabajo, no fue algo del Inamu, también se involucró el Mides, Despacho dela Primera Dama, Policía Nacional, para poder atender este caso", dijo.

Recalca: "Se le visitó, incluso, el esposo le gritó al frente de las autoridades, cuando la levantaron de la cama, hubo que lavarla porque tenía tanto excremento seco, no de un día ni de dos, ni de un mes, sino de meses, hubo que cortarle el cabello para poder asearla. La cama estaba llena de gusanos, por la cantidad de deschos que tenía.. Sobre el colchón había un banner para que la orina circulara. No sabemos la situación por la que estaba ella postrada sin poder caminar. La señora no se comunica, pero estaba muriendo por inanición".

La funcionaria explicó que el Instituto Nacional de la Mujer no cuenta con un lugar y el personal médico para atender este tipo de casos, por lo que se tuvo que hacer todas las coordinaciones con un hogar especial para que se le pueda brindar un trato digno gracias a las monjas, algo que no estaba recibiendo en el lugar que residía con su pareja.

Tras lo sucedido, se contactó a la familia de la víctima, mismos que no viven en Panamá y alegaron que desde hace un año no sabían nada de ella y cada vez que le preguntaban al esposo, solo les decía que estaba bien y que no se preocuparan por nada. Ellos afirmaron que por temas de la pandemia no habían podido visitarla, pero al conocer lo que pasa ahora viajarán para buscar a la afectada.

El esposo y causante de este infierno sigue en libertad, ya que "un fiscal dice que no es #violenciadegenero", según explicó la directora del Instituto de la Mujer, quien calificó a este hombre como un monstruo.

"Ante la decisión de las autoridades judiciales, Nellys Herrera aseguró que la falta de formación en la materia es evidente en este tipo de caso y adelantó que se están firmando convenio con el Ministerio Público.