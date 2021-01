Niegan cambio de cautelar a implicado en asesinato de dirigente del PRD

La Juez de Garantías Gloria González, resolvió dos solicitudes presentadas por la Defensa Técnica Particular de un ciudadano de 58 años de edad, imputado por la supuesta comisión de los delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Doloso Agravado; Homicidio Doloso Agravado en Grado de Tentativa y Asociación Ilícita para Delinquir, en perjuicio de Wendy Rodríguez, asesinada el pasado 27 de agosto del 2020, en el Corredor Sur y otros menores que resultaron heridos

En la primera solicitud la Juez González, luego de escuchar a las partes intervinientes, no accedió a la petición de la Defensa Técnica Particular de cambio de medida cautelar y mantuvo la medida cautelar personal de detención provisional, ya que hasta el momento no hay variación alguna en el proceso y se mantienen los riesgos procesales.

En la segunda solicitud la Juez de Garantías, estableció que no hubo afectación de derechos, ya que la Defensa Técnica Particular no logró establecer como el Ministerio Público, violó las garantías fundamentales de su representado, al no acceder a realizar una entrevista a un ciudadano que podría estar vinculado a esta causa penal.

El abogado defensor, Armando Jercovick Joyner, anunció recurso de apelación, que quedó fijada para el próximo 19 de enero de 2021, a las 10:30 de la mañana, de manera virtual, ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Wendy murió al recibir varios impactos de bala que le propinaron mientras viajaba en su auto junto a los menores y otras persoans, cuando los sicarios, miembros de la pandilla 'Los Chacales' dedicados a efectuar asesinatos, los atacaron a plena luz del día.