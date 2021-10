Niño tenía una semana desaparecido y es devuelto a casa

La búsqueda del pequeño, Valerio Villarreal que tiene autismo, tuvo desesperada a toda su familia. "Como un milagro de Dios, así catalogo el regreso de mi hijo a casa, gracias a la Policía Nacional, ustedes fueron instrumento para devolverlo sano y salvo junto a nosotros", expresó su madre Evidelia de Fernández.

"No se imaginan lo traumático que ha sido esta experiencia para nosotros", seguía detallando la señora Evidelia, madre de Cookie, como le dicen cariñosamente a Valerio.

Publicidad

Llegó el día y la madre solo vio a siete de sus ocho hijos, faltaba Cookie, de ahí pasó una semana desaparecido, hasta que la unidad ciclista de la Policía Nacional lo encontró a salvo después de una intensa búsqueda, el joven se encontraba en los alrededores de una escuela en el área de Calidonia, de la Ciudad Capital.

Algunos residentes del sector vieron a Valerio Villarreal bebiendo agua, y solicitando comida en un restaurante de la localidad, indefenso ante lo que sucedía a su alrededor; mientras su familia se aferraba a la oración para pedirle a Dios que regresara a ellos.

Atendiendo la denuncia de los familiares por la desaparición de Cookie que incluso se había publicado en redes sociales ocurrió, el milagro y recibieron la llamada tan esperada "Tenemos a Valerio".

La subteniente Laura Samaniego, dijo que el joven había pasado varias noches ahí sobre el pavimento, cerca de una escuela y al abordarlo se percataron que tenía hambre y ella junto a su compañero el cabo 2. Bejarano, le ofrecieron comida, pero por lo demás se observaba que estaba buen estado de salud.

Su padre el señor Aurelio expresó "nosotros no dormíamos, ya no sabíamos a dónde buscarlo, sentía que mi vida había terminado. Me siento afortunado".

Los medios locales se hicieron eco de esta historia que nos enseña que la fe y la esperanza es lo último que se pierde.