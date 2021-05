No tenemos vínculos con bandas, dice mamá de niña asesinada en Colón

Amarilis Abadía, madre de una bebé que murió en un incidente de violencia registrado el pasado en la provincia de Colón, rechazó cualquier vínculo de su familia con integrantes de bandas delincuenciales.

"Nuestra familia no está involucrada en bandas. Nos consideramos personas humildes, luchadores y fieles creyentes de la justicia divina. Es por esto que no tenemos intención de perseguir ningún tipo de venganza o justicia que no sea aquella proveniente de Dios y de las autoridades correspondientes", se indicó en un comunicado de la familia de la bebé.

En la breve nota, esta madre indicó que "esperamos que aquellos responsables tengan presente la vida que le arrebataron a nuestro angelito de tan solo un año y que, al reflexionar, piensen en sus propias familias y el daño irreparable que han causado".



Adana Muñoz, una niña de en julio cumpliría 2 años de edad, murió de un disparo en la cabeza y los adultos: Marcos Muñoz, de 20 años y Johana Asprilla, de 45 años, resultaron heridos, cuando el auto en el que viajaban fue atacado a tiros en Puerto Lindo, Colón.

La bebé fue asesinada cuando su madre le estaba amamantando. “Le dieron a la bebi, le pido a Dios que haga justicia porque ellos fueron unos desalmados“, gritaba la madre de la pequeña a las afueras de un centro de salud.

La familia capitalina regresaba el domingo tras un paseo a las playas de La Guaira, cuando unos 8 hombres dispararon contra varios vehículos. Por este caso hay una persona aprehendida.

“Yo no vivo ni por aquí (...) no tengo problemas con nadie y me matan a mi bebé y le disparan a mi hijo“, explicaba la madre de las víctimas mientras lloraba.



