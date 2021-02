Otra niña escapa de albergue en Tocumen y pide ayuda para no volver (Video)

La licenciada Wyznick Ortega reveló en un en vivo de Instagram el tercer caso de una menor de edad, que escapa de un albergue en Tocumen por recibir malos tratos por parte del personal que allí labora.

La menor de 15 años llamada Susana la contactó y relató de manera anónima que este es el mismo lugar en el que estaba la pequeña María de Los Ángeles, de 10 años, niña que días atrás salió huyendo y se subió a un techo para llorar, afirmando que no quería estar en el sitio debido a que existía un "monstruo" que la maltrataba.

La joven le dijo a Wyznick que decidió escaparse ayer, al no estar conforme con la manera en que los encargados de ese albergue atienden a los niños e infantes, además, menciona que la comida que les daban estaba dañada. "

"Salgo corriendo del lugar, la directora estaba en ese momento cuando me escapaba y me dijo que esperara porque iba a llamar a mi mamá. Ella dijo que llamaría a la policía, pero no pude ver ninguna patrulla. Estuve corriendo por una hora y ya cojeaba. Unas personas me ayudaron tras haberme escapado. Solo quería escapar de ahí. Recuerdo que una de las trabajadora me dijo que me iba a quedar hasta los 18 años en el albergue", dijo.

Recalca: "Nos daban macarrones con chorizo y el chorizo venía dañado. Les decían a los niños que seguramente era un problema del supermercado. Conocí a María, la niña que se escapó la semana pasada de ese lugar. Escuché que se fugó porque una licenciada le dijo que se iba a quedar el resto de su vida en ese albergue".

"¿Por qué habrá escapado? Esa es la pregunta que se hacían los niños, luego la vimos volver y se puso a llorar. No le hicieron nada, pero ella no deseaba estar ahí", dijo ante los cuestionamiento de la abogada.

Susana relata que tenía 19 días de estar en este albergue y fue a parar allá, debido a que la persona que la cuidaba y que no es su mamá la entregó a la Policía Nacional, aduciendo que fue por mal comportamiento. Luego de eso, ella fue llevada a un juzgado y de ahí el Senniaf la remitió a este albergue en Tocumen.

La Wyznick le consulta sobre el albergue y si se dan cuenta que alguien se ha escapado, a lo que confiesa que sí, porque las cuentan a cada una y enseguida alertan de que alguien se ha ido, pero ellas mismas deben ayudar a buscar a los que huyen.

En su relato dice que a eso de las 5 o 6 de la tarde cierran las casitas en las que viven dentro del albergue, sin embargo, en el lugar no tienen ningún método de distracción, solo juegos de mesa y nadie les da alguna charla, esto a pesar que el personal es nuevo y tiene casi dos meses trabajando en el lugar.

"Hay tres madres que son las cuidadoras del lugar, pero en ocasiones son groseras con las niñas. La psicóloga no tenía nada que ver con las trabajadoras sociales. En el lugar hay alrededor de 20 niños. Los baños están más o menos, las plumas están dañadas y no hay visitas familiares. Solamente llamadas y en mi caso no recibí ninguna", resaltó Susana.

Susana confiesa que antes de que María se escapara del albergue otra niña se había evadido, pero en ese caso no se ha sabido nada porque no la han encontrado y no existe un bloque de búsqueda que haga ese trabajo.

Sobre el tema del monstruo que salió a relucir por el caso de María, lo desconoce completamente y no puede afirmar que sea sobre una persona que allí trabaja.

Antes de culminar la entrevista le pidió ayuda a Wyznick para que interviniera y no la devolvieran a ese albergue, debido a que en estos momentos se mantiene con la persona que la rescató de la calle y asegura que está muy bien. Eso sí, prometió que se portará bien de ahora en adelante, porque le gustaría estudiar para ser chef y volverse alguien importante

Este suceso se da en medio de las denuncias e investigaciones que están haciendo las autoridades, por los casos de abusos y maltratos a menores de edad dentro de los albergues en Panamá.