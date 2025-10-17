¡Otra víctima! Matan a mecánico de 8 tiros en Villa del Caribe

Eliecer Abad Antioco, de 35 años, fue asesinado la noche del jueves mientras realizaba trabajos de mecánica en el sector conocido como “Salsipuedes”, en la comunidad de Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

Según informes preliminares, la víctima recibió al menos ocho disparos por parte de sujetos armados alrededor de las 9:00 p.m. Los vecinos, alertados por el sonido de los disparos, salieron de sus casas y encontraron a Antioco gravemente herido.

De inmediato fue trasladado al cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, donde pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para permitir que personal de la Fiscalía de Homicidios de Colón iniciara las investigaciones y la recolección de evidencias.

Este asesinato se suma a la creciente ola de violencia que afecta a la provincia , donde ya se registran más de 90 homicidios en lo que va del año.