Panamá, epicentro de la cumbre de "Inteligencia y Estratégia"

Este fin de semana, Panamá fue escenario de la 2da Cumbre de "Inteligencia y Estratégia". El comisionado retirado Víctor Alvarado, como parte de la organización explicó que para este evento, aseguró que Panamá se constituyó en el epicentro del pensamiento estratégico latinoamericano.

La jornada reunió a profesionales y expertos de Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, México y Panamá, quienes ofrecieron "tendencias, experiencias, diagnósticos y propuestas", frente a los desafíos más complejos de la región: crimen organizado transnacional, amenazas híbridas, gobernanza territorial y seguridad democrática.

Destacaron las ponencias de la consultora Angélica María Casas, quien disertó sobre las amenazas híbridas, subrayando que no son solo balas, sino desinformación, ciberataques y presión económica que corroen las democracias desde dentro, afirmando que ya no basta con fuerzas armadas; se requiere defensa cognitiva.

El experto en tecnología, Eider Peña, abrió la caja negra de la guerra electrónica, desde satélites hasta GSM, la inteligencia espía localiza, neutraliza, engaña; tema que advierte que el campo de batalla hoy es invisible y gana quien controla el espectro electromagnético.

Por su parte Elí González, contó la paradoja salvadoreña: de capital del crimen a modelo de seguridad extrema, bajó homicidios, pero a costa de derechos ¿seguridad a cualquier precio?

El Consultor Fernando Rodríguez Clark, presentó el SKIC guatemalteco: inteligencia que nace en la calle, se procesa tácticamente y vuelve como política pública. Su propuesta rompe el burocratismo: lo que importa no se decide en oficinas, sino en territorios vivos.

Henry Vargas Polanía y Luis Trejos analizaron la “Paz Total” en Colombia: ambos coinciden en el diagnóstico, que la actual estrategia fracasó. Más zonas de pandilleros, más fragmentación, menos cooperación. Vargas la llama “caballo de Troya”; Trejos resaltó la falta de voluntad política real y la necesidad de un enfoque actualizado en latinoamerica.

Joel Alberto Luis Velázquez puso el foco en el Corredor Interoceánico de Tehuantepec: sin seguridad, sin desarrollo. La “Operación Sable” de la SEMAR es clave, pero no basta, destacando que el futuro económico de México.

El comisionado retirado Víctor F. Alvarado Fernández, cerró con la ponencia: Inteligencia sin líneas rojas mata democracias, subrayando que en cualquier país del mundo, la “alta vigilancia” que protege al poder, no al ciudadano, es tiranía disfrazada; afirmando que sin control democrático, la seguridad se convierte en su opuesto: opresión. Puntualizó Alvarado, que la Cumbre Global I+EP reafirmó el compromiso de Panamá como plataforma de pensamiento estratégico, cooperación regional y defensa de la democracia frente a las nuevas formas de amenaza.