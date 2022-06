Pastor regala $15 mil a su esposa por cumpleaños ¡Aleluya!

¡Bendiciones! El pastor colonense Moisés Bell celebró en grande el cumpleaños de su esposa, la también pastora Ingrid de Bell, quien recibió, nada menos que 15 mil dólares como regalo. ¡Happy Birthday! (HB)

La escena quedó grabado en un video, en el que se muestra a Bell sosteniendo un enorme cheque donde se puede leer fácilmente la suma obsequiada. También, la afortunada mujer, hace un simulacro que se desmaya de la emoción. Y, no es para menos, ya que no todos los días ni todas las mujeres, esposas de un pastor, reciben ese "bondadoso" regalo, en su cumpleaños.

Este pastor se hizo conocido hace menos de un mes, cuando en las redes sociales, mostró el auto de última generación, valorado en 140 mil dólares ,que le regaló un multimillonario de República Dominicana, según explicó en una entrevista, luego de los cuestionamientos, ante el obsequio.

El momento quedó grabado y público. En su cuenta, el pastor aparece en una foto junto a 3 personas más y el auto. El mensaje que acompaña la imagen indica "UN REGALO QUE ME DIERON Y UFF. En esta foto aparece mi esposa mi escudero y pastores torres, quienes nos acompañaron a recibir esta bendición, que esperábamos, bueno quiero pedirle a mi gente de Colón y más que sigan soñando que soñar no cuesta nada, quien dijo que los Colonenses nunca tendremos algo bueno, bien este auto que ven por gracia de Dios me lo regalaron, no tuve que pagar un solo centavo ya que soy testigo de que él que le es fiel a Dios, Dios le bendice, quiero que sepan incluso que es el comienzo de muchas cosas que Dios seguirá haciendo.

El pastor, en ese momento, tildó de mediocres a quienes cuestionaron el costoso regalo y así lo expresó en el mismo mensaje: "E​n 2 horas que salí de la agencia me vi en las mayorias de página de gente mediocres, que no soportan ver a alguien bendecido, bueno no iba a publicar esto porque esto es un simple carro para mi, pero debido al medio ambiente que nos rodea quiero decirle a los que nos aman y aprecian que esto es un regalo, de parte de Dios y pues lo disfrutaré".

Al mediodía de hoy, el pastor escribió en su cuenta de Facebook un mensaje: "Hay personas que existen, pero hay otras que viven, entre existir y vivir, vive y sé feliz"







