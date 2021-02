PIDEN INVESTIGAR MUERTE DE CHICO EN CINTA COSTERA

La familia de Oscar Alberto Núñez Marmolejo, el chico de 15 años, que se ahogó hace cinco días al caer a las aguas de la Bahía de Panamá desde la Cinta Costera 3, pide investigar y esclarecer lo relacionado a ese deceso.

Ayer fueron las honras fúnebres del chico que soñaba con ser actor. La misa fue en la iglesia de Fátima y el sepelio en el cementerio Amador. El féretro fue cargado en hombros desde el templo chorrillero hasta el camposanto y a lo largo, el reggae que sonaba de las bocinas de una 4x4, abría paso al cortejo y apaciguaba un tanto el dolor.

La causa de la muerte sería inmersión (ahogado), sin embargo, sus familiares necesitan saber qué ocurrió minutos antes de que el joven cayera en las aguas.

Yudith Lara, tía de Oscar, exclama que hay una madre que tiene días que no duerme. Hay una madre que necesita que las autoridades esclarezcan lo que pasó esa mañana del 28 de enero. Mi sobrino no se pudo haber caído. Hacemos un llamado a las autoridades, al Órgano Judicial, al Ministerio Público. Que la muerte de Oscar no quede en vano. Que no quede impune"

"Que lo que ocurrió esa mañana salga a la luz. Un relajo que salió mal, una broma que se salió de las manos... Esa madre tiene el derecho de saber qué fue lo que pasó con su hijo y ese es el llamado que nosotros hacemos", dijo.

Los reportes indican que el día de los hechos Oscar se ejercitaba con otros tres chicos del barrio, se recostó sobre un barandal y cayó al agua. El grupo al que pertenecía filmaban constantemente videosselfies para subirlos a la aplicación Tik Tok.

Hay versiones que indican que el chico fue empujado y que sus compañeros al ver lo que pasó se fueron a las multis de Barraza y después regresaron con la Policía.