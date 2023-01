Piden prevención para evitar incendios de masa vegetal

El Subcomisionado Ortiz recomendó no hacer fogatas ni quemas en áreas boscosas, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas, no tirar botellas o vidrios que pueden provocar efecto lupa.

Prevención-incendios-masa-vegetal-Panamá Por: Redacción / Crítica - Domingo 08 de enero de 2023 11:00 AM