Piden se agilice modificación de Convenio de Trabajo Marítimo

A pesar de que se han cerrado puertos y aeropuertos por la llegada del Covid-19 a todos los países del mundo, los trabajadores del mar o tripulación de grandes embarcaciones siguen en pie su marcha sin descanso, por horas y horas.

Actualmente en Panamá un gran grupo de estos trabajadores están solicitando la modificación del la modificación del Convenio de Trabajo Marítimo del 2006 a fin de incluir al trabajador de mar como-trabajador esencial-, es decir que goce de algunos derecheros a los cuales se les limita.

La Organización marítima Internacional (OMI) he hecho una serie de recomendaciones para que se velen los derechos de los trabajadores de mar, pero al momento no han tenido gran avance.

Ante el panorama que se vive en el mundo, la abogada Celma Moncada, ha destacado que al no existir estas modificaciones y no darle al trabajador de mar esta especialidad, corren el riesgo de que no puedan llegar a un puerto, no puedan ser repatriados en caso de necesitarlo, por lo tanto se deben seguir las recomendaciones de la OMI, para que se le designe 'Trabajador Esencial' y así su tránsito sería expedito a través de las fronteras, así como en puertos y aeropuertos.

Según Moncada, siendo los tripulantes un trabajador esencial, tienen luz verde para poder ser repatriado y/o cambiado de tripulación y este ser humano (no un robot) podría hacer frente a las adversidades propias en el trabajo en el mar y las generadas por la pandemia tales como la lejanía de la familia, el miedo al contagio y la incertidumbre del mañana laboral.

A tenor,

otro de los desafíos es el no poder recibir asistencia médica en puertos ya fuese porque son infectados de Covid-19 o simplemente por cualquier otra enfermedad que requiera atención especializada.

Por ende, los trabajadores exigen que se aligeren las modificaciones al Convenio Marino, para asi reducir las difíciles condiciones de trabajo en la industria marítima, en donde incluso han sido objeto de trata, con trabajo forzado y además viven en condiciones parecidas a la ya abolida escavitud.

Panamá hasta el momento siguiendo los protocolos de la OMI ha realizado 4,528 repatriaciones de más de 50 nacionalidades desde marzo a la fecha en buques de cruceros, pesca y yates. Y ha recibido 192 quejas laborales. Además como país líder en registro de buque de bandera panameña hoy día tiene abanderadas 8,430 naves bajo su registro y hay en ellas unos 318,000 tripulantes; pero desconoce cuántos de ellos son panameños así como tampoco cuántos de ellos han sido infectados con el Covid 19.