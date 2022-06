Posponen audiencia por femicidio de exfuncionaria del MEF

La defensa del chiricano Víctor Pitty Valdés, de 40 años, imputado por el por el femicidio de su pareja la exfuncionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Estrellita Arosemena, de 47 años, no fue notificado adecuadamente de la audiencia de acusación por lo que ayer tuvo que ser reprogramadas para el 24 de junio.

La teoría de la Fiscalía es que Pitty -por celos- asesinó a Estrellita y luego intentó suicidio, pero Víctor niega la autoría.El hecho ocurrió el 19 de agosto, en el residencial Aragón, ubicado en el distrito de Arraiján.

La suspensión de la audiencia de ayer causó enojo a los familiares de la víctima, pero todo indica que fue una falla del sistema no notificar con anticipación a la defensa, por lo que la juez no tuvo otra opción que posponer la audiencia, para no afectar los derechos del imputado.

