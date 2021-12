Posponen por 2da. ocasión audiencia en caso Lara

La audiencia de apelación de medida cautelar del colombiano Yeison Felipe Possu Mera, de 30 años, imputado como el presunto sicario que mató a tiros al subdirector del Registro Público, Agustín Lara, fue reprogramada por segunda ocasión, ahora para el 23 de diciembre, a las 2:00 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito.

La abogada defensora Sarai Blaisdell, detalló que a su representado no lo trasladaron, ya que al estar recluido en el Sector C de alto perfil de la Mega Joya, a un recluso de esa mismo sector le fue detectado positivo de Covid-19, y a todos los detenidos se les puso en cuarentena, motivo por el cual no lo notificaron para hacer enlace de manera virtual al acto de audiencia.

Esta es la segunda ocasión que reprograman la audiencia de apelación de las medidas cautelares por homicidio de Lara y tentativa de homicidio en perjuicio de Odín Sánchez, quien resultó herido. El hecho se registró el 14 de noviembre, mientras se realizaba en un complejo deportivo ubicado en Los Andes No.2 una jornada de inscripción del PRD.

Por este caso hay dos personas detenidas, una de ellas es el colombiano Possu Mera, quien se entregó voluntariamente a las autoridades el 27 de noviembre y su paisano Sebastián González Sánchez, de 23 años quien fue aprehendido un día después del crimen, en el sector del El Crisol, La Pulida No.1.

Ese día los presuntos sicarios que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta donde estaba Lara y dispararon unas 8 veces contra Lara.

La abogada defensora de Possu Mera reiteró que su representado es inocente y que en este caso buscan el típico “chivo expiatorio”.