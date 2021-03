PRESOS POR PLAN DE SECUESTRO A CORTIZO

El juez de Garantías, Luis De León Guardia legalizó la detención preventiva de cuatro hombres y una mujer, por tentativa de secuestro en perjuicio del exmayor Moisés Cortizo, hermano del mandatario Laurentino Cortizo.

Los imputados fueron Johana Barker Martínez, de 40 años; Eric Scott Register Durón, de 38 años; el venezolano Luis Gustavo Álvarez, de 32 años; Christian Alexander Urriola, de 20 años y Anthony Núñez Justavino, de 25 años. Al chamo se le imputó además el cargo de posesión ilícita de armas.

Dos mujeres familiares de los detenidos alegaron que todo es un "show" del gobierno, porque ninguno de los imputados se encontraban para la fecha del hecho en el área de Peña Blanca, en Playa Leona, donde presuntamente se iba a cometer el secuestro...ni el hermano de Nito estaba en el área.

¡Todo está manipulado, controlado...no dejan ni que los abogados particulares puedan ver la carpetilla", alegaron.

El fiscal contra el Crimen Organizado, Emeldo Márquez y el fiscal Efraín Gálvez, presentaron una serie de evidencias que relacionan a los imputados en el intento de secuestro.

La audiencia fue accidentada. Se había programado para las 8:30 a.m. pero arrancó con retraso. A las 11:00 a.m. se decretó un receso para reasignar un abogado de oficio a uno de los indiciados y relevar al defensor particular, quien presentaba problemas de audición.

La audiencia también se vio interrumpida por la atención médica a uno de los indiciados, quien presentaba presión arterial elevada que pudo ser controlada y continuar con la audiencia.

Sobre las 3:30 de la tarde la audiencia de garantías terminó y a la salida, uno de los imputados gritó: “mami, mami, ayúdame”; mientras que el resto de los implicados se mantuvo en silencio.

El fiscal Márquez dijo que se legalizaron diligencias como incautación de datos en algunas empresas telefónicas; extracción de datos de los celulares aprehendidos; diligencias de vigilancia y seguimiento; diligencia de allanamiento excepcional a un vehículo; y allanamiento a la residencia de uno de los imputados.