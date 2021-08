Protestan en la 5 de Mayo contra obligatoriedad de aplicaciÃ³n de vacunas

Grupos que rechazan la vacunación obligatoria, los encierros y la corrupción se manifestaron ayer en los predios del Palacio Justo Arosemena.

A pesar de la lluvia, un grupo considerable de personas se congregaron para escuchar los planteamientos del abogado Silvio Guerra y otros oradores.

Silvio Guerra dijo que no se ha vacunado y no vacunará, porque no cree en esa vacuna.

Un grupo de manifestantes desafía la lluvia que cae en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo y se manifiesta en contra de medidas sanitarias impuesta por el Gobierno como el uso de mascarillas, vacunas, toques de queda, entre otras. August 26, 2021

Otro grupo de jóvenes y universitarios optaron por protestas ante la sede del PRD y exhibieron pancartas cuestionando al mandatario del presidente Laurentino Cortizo y al vicepresidente José Gabriel Carrizo.

Los policías antimotines fueron desplegados, pero no hubo incidentes.

Los manifestantes desafiaron una pertinaz lluvia que caía en el área y se congregaron de forma pacífica en el lugar, alzando sus contra las ilegalidades que comete el Eestado, según dijeron.