Puertas del Santuario de "El Naza" abrirán el 6 tras lograrse acuerdo

El conflicto entre los feligreses y religiosos de la Iglesia de Portobelo, llegó a su fin, luego de más de 25 días de mantener el templo cerrado.

El acuerdo se logró tras la mediación del Ministro de Cultura Carlos Aguilar, la Gobernadora de la provincia Iracema Ayarza de Dale, el Alcalde de Portobelo Carlos Chavarria y el jefe de la Policía en esta provincia Vìctor Méndez.

Las partes en conflicto se reunieron en la sede de gobierno de provincia donde participaron la administración eclesiástica y moradores de la comunidad de San Felipe de Portobelo, en búsqueda de una salida al cierre del Santuario de San Felipe de Portobelo.

Luego del conflicto del pasado 31 de diciembre, el Obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavia, en un comunicado ordenó el cierre del santuario, además del traslado de los curas a la iglesia de Nombre de Dios, lo que fue cuestionada por moradores.

Los residentes argumentaban que el cierre del mismo representaba pérdidas económicas, producto de la falta de visitas de turistas que asistian a venerar la imagen.

También se cuestionó el actuar del padre encargado del santuario por la suspensión del catesismo y la reorganización del Comité Parroquial.

Publicidad



Al final de este encuentro, se logró un acuerdo que permitirá la apertura del Santuario del Nazareno para el próximo miércoles 2 de febrero.

Ese día se realizará por parte del Obispado un protocolo de limpieza espiritual del mismo, por los hechos sucitados y en búsqueda de una solución a las diferencia que se han dado entre moradores del pueblo y la administración parroquial.

El 6 de febrero se realizará la primera misa con la participación del Obispo de Colón y otros Obispos nacionales.

Se continuará con el catesismo a los niños y coordinar para que la primera comunión se verifique a finales de febrero. El cura de la parroquia quien realizará la restrucuración del Comité Parroquial.

De igual forma ante los cuestionamientos de residentes de esta histórica población, que la empresa contratista no está contratando mano de obra en la restauración de la Aduana de Portobelo, el Ministro de Cultura Carlos Aguilar, indicó que en estos momentos la empresa APROCONSA encargada de la restauración mantiene 23 trabajadores en la obra, 17 portobeleños, 2 de la ciudad de Colón y 4 de ciudad de Panamá, panameños todos.

Dijo que demás una subcontratistas con la cual hay otros 9 trabajadores 7 son de Portobelo y 2 de Panamá, pero el que lleva la planilla si es venezolano, el cual tiene sus documentos en regla para laborar en Panamá.

Finalmente se aclaro que la madera que se utiliza para los trabajos del techo de la Aduana de Portobelo, es una madera especial la cual luego de ser lijada y preparada le dará el trabajo final requerido a este proyecto.

En esta reunión también participaron moradores de Portobelo que estuvieron apoyando las decisiones tomadas por las autoridades eclesiasticas de Colón.