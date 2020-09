¡Qué demencia! Entregan bonos tras protesta en San Francisco

Luego de varias horas de protestas, cientos de extranjeros recibieron su bono solidario en la Escuela de Puerto Rico y Belisario Porras, ubicadas en el corregimiento de San Francisco.

La distribución de este beneficio inició a la una de la tarde cuando el beneficio físico fue recibido en los centros de distribución. Se conoció que a los extranjeros se les solicitó la presentación de documentos como un recibo de luz, agua o teléfono que indicaran que residían en el sector.

La distribución se realiza tras protestas de miles de personas que hicieron largas desde horas de la madrugada de este jueves, para recibir el bono que forma parte del programa Panamá Solidario, que ofrece el Gobierno, a las personas afectadas económicamente por la pandemia.

#NacionalCri Se formó en la Junta Comunal de San Francisco. La gente llegó desde las 4 a.m. para recibir su bono solidario y le llaman a la Policía. pic.twitter.com/iXAW32GLzc Publicidad September 3, 2020

Se pierde la calma, llega Migración

El ambiente de paciente espera en fila se caldeó a eso de las 8:30 de la mañana cuando se anunció en la Junta Comunal de San Francisco, que los bonos solidarios no se distribuirían, ya que no habían sido entregados. "La JC no cuenta actualmente con bonos para entrega”, indicaron.

La reacción de los presentes no se hizo esperar. En imágenes que circularon en las redes sociales, se observó la aglomeración de personas en la parte exterior de la junta, que indicaron que no habían recibido su bono desde hace dos meses.

Por su parte, la junta comunal se desvinculó de la situación y, a través de su cuenta de Twitter, indicó que "circuló una información falsa sobre la entrega de los bonos, lo que provocó la aglomeración" este jueves en sus sede.

Algunos de los presentes indicaron que circuló la información en la que se anunció que hoy, jueves, se realizaróa la entrega de los bonos a los hombres, ya que ayer el beneficio había sido entregado a las damas.

#NacionalCri Muchos de los presentes exigen una solución al problema y quieren saber quién fue responsable de este percance. Alegan que madrugraron por el gusto. pic.twitter.com/hGpsEsJbU1 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 3, 2020

El representante habla

El representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, expresó su molestia con otras autoridades al informarle la decisión de no enviar los bonos solidarios y, en su lugar llegó un grupo de funcionarios del Servicio Nacional de Migración, lo que aumentó el malestar de los presentes.

Pérez Herrera escribió en su cuenta:"Si alguien del gobierno piensa q con la jugada de no dar bonos a la @jcsanfrancisco_me friegan a mi, se equivocan. Deja mal toda la gestión de gobierno de arriba a abajo. Yo doy la cara. Mis disculpas a los residentes que reconocen nuestra labor. No es nuestro estilo."

Si alguien del gobierno piensa q con la jugada de no dar bonos a la @jcsanfrancisco_ me friegan a mi, se equivocan. Deja mal toda la gestión de gobierno de arriba a abajo. Yo doy la cara. Mis disculpas a los residentes que reconocen nuestra labor. No es nuestro estilo. pic.twitter.com/3TRm7fWRoR — Carlos Pérez Herrera (@C_PerezHerrera) September 3, 2020

Migración (@migracionpanama) aclara a través de un comunicado el porqué de la presencia de personal de su institución en la actividad que se llevó a cabo en la Junta Comunal de San Francisco. #NoticiasTVN pic.twitter.com/S6tLGo1Lhj — TVN Noticias (@tvnnoticias) September 3, 2020