¡Qué huevo!, exclamó disgustado el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli luego de que un juez impusiera la medida cautelar de detención domiciliaria a André Conte, presunto pirata informático que penetró a los sistemas de la Policía Nacional y del Ministerio de Educación.

Martinelli manifestó que siendo inocente, habiendo siendo absuelto, nunca imputado, nunca notificado, le negaron las fianzas 5 veces y estuvo preso 2 años, pero a un joven hacker que atentó contra la seguridad del Estado, intervino a 20,550 policías y al MEDUCA, solamente porque es afín a alguien, no le dan ninguna medida cautelar, se va para su casa, con un descaro”.

“¡Que huevo tienen aquí en este país!, porque aquí no hay justicia, no hay debido proceso, por eso los extranjeros no vienen a invertir, por eso los extranjeros no se sienten protegidos, por eso seguimos siendo pobres porque en este país hacen lo que le da la gana, un par de sinvergüenzas y eso no puede ser”, alegó Martinelli.

El ex mandatario reiteró que no está de acuerdo con esta medida de casa por cárcel otorgada al excandidato a diputado André Conte, porque a él "siendo inocente trataron de joderlo, violaron todos mis procesos, y a este jovencito, que atentó contra la seguridad del Estado, pasa como si nada ¡Que huevo!”.

André Conte, de 25 años, fue aprehendido el miércoles 13 de enero durante un allanamiento que realizó la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Delitos Informáticos, luego en una audiencia del Sistema Penal Acusatorio -celebrada al día siguiente- se le otorgó casa por cárcel.

Gobierno va a quebrar a todos

Martinelli reiteró que en Panamá no existe justicia, ni se respeta el debido proceso, lo que está afectado la inversión extranjera en el país y los nacionales no se sienten protegidos.

El exmandatario también se refirió a la situación económica que vive el país en medio de la pandemia de la Covid-19 y exclamó que se están aplicando medidas tontas y estúpidas que van a generar un gran desempleo y quebrar a todos.