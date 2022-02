Quedan preso tras operación ‘Acarreo F1’

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró la detención provisional para 5 personas, imputadas por los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, aprehendidos este martes en el desarrollo de la operación "Acarreos F1".

Los imputados son:Freddy Antonio Carreño del Barrio, aprehendido en Chiriquí y quien pasaba los autos a Costa Rica; Richard Elvis Madrid Domínguez, capturado en Panamá; Carlos Daniel Arrocha Rivera, alias "DR", capturado en Puerto Caimito, La Chorrera, pertenece a la pandilla "Bagdad"; Fernando José Gutiérrez Torres, alias "Gutipa", capturado en Panamá y Luis Carlos Madrid Serrano, capturado en Panamá.

Estas personas contactaban a los que se dedicaban a realziar acarreos, para después robarles el auto y hasta que no pasaran el auto hasta Costa Rica, no los soltaban, mientras que otros no corrieron con la misma suerte y murieron.

