Reactivan visitas a cárceles de Pacora. Lea aquí el cronograma

Panamá- Desde el próximo jueves, 24 de febrero, las visitas presenciales de familiares a las cárceles: La Joyita, La Joya y La Nueva Joya, serán reactivadas, según confirmó este martes, el Sistema Penitenciario de Panamá.

Si usted tiene a un familiar o conocido que se mantiene recluido en alguno de estos tres centros penales, ubicados en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Pacora, y quiere visitarlo en persona debe saber que para que se le autorice su ingreso debe comprobar que ya se aplicó el esquema completo de vacunación (presentar la tarjeta), que desde el pasado 20 de febrero consta 3 dosis de las vacunas contra la Covid-19.

Pero si usted no se ha vacunado o no tiene el esquema completo, no se preocupe, porque también se le permitirá la visita, siempre y cuando usted muestre una prueba de antígeno negativa, cuyo resulta tenga un máximo 72 horas.

Los visitantes también deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa), para prevenir la proliferación del Covid-19, entre las que se encuentran: 'uso de mascarilla, careta facial, lavado de manos y el distanciamiento físico', detallaron.

El Sistema Penitenciario estableció una programación de las visitas desde este jueves, iniciando con La Joyita, en donde se permitirá, de manera escalonada, la visita a los privados de libertad, a de los pabellones 14, 5, 13 y 7, así como al Sector C de La Nueva Joya, el pabellón 2, patio 1. El viernes 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 y 17 de La Joyita, y el pabellón 2, patio 2 del Sector C (Ver cuadro), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

De acuerdo a la programación preestablecida, el próximo lunes, 28 de febrero y hasta el 4 de marzo le corresponde recibir visita a los privados de libertad recluidos en La Joya, del 7 al 18 de marzo a los de La Nueva Joya, del 21 al 25 de marzo a los de La Joyita y del 28 de marzo al 1 de abril a los de La Joya.

A partir del jueves 24 de febrero se reactiva la visita presencial en el Complejo Penitenciario La Joya y el familiar deberá cumplir los siguiente requisitos:



⚠️Esquema completo de vacunación (mostrar tarjeta de vacuna) o, prueba de antígeno 72 horas previas. pic.twitter.com/gcn6rgT9WG — Dirección General del Sistema Penitenciario (@PenitenciarioPA) February 22, 2022

