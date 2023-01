Recién nacida rescatada por "sin techo" está sanita

La recién nacida que fue encontrada debajo de un puente cerca del aeropuerto de Tocumen se encuentra estable en la salas de Neonatología del hospital Irma Lourdes de Tzanetatos.

La información fue cofirmada por Leyla Muñoz Oro, Jefa de Neonatología del centro hospitalario.

La bebé fue atendida en el nosomio al ser trasladada al hospital por personal de la Policía Nacional y se cree que nació el mismo día que fue encontrada por un "sin techo" cuando buscaba en medio de desperdicios.

"Desconocemos los antecedentes maternos. Pensamos que es una bebé a término, que llegó a sus nueve meses, sin malformaciones visibles y se encuentra hospitalizada en la Sala de Neonatología y se mantienen estable", dijo Muñoz, en Radio Panamá,

A la recién nacida le realizan una serie de exámenes para verificar que no presente complicaciones para luego ser entregada a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) para continuar con los procedimientos que establece la ley en cuanto a estos casos de abandono.

Desde el punto de vista juridico, abandonar a un menor es considerado un delito de maltrato y en caso de que los padres no puedan proveerle las necesidades básicas a los hijos, deben buscar el auxilio de las autoridades competentes.



El hecho.

El pasado lunes, Miguel Moreno, de 54 años y apodado "Meracho", quien vive en condición de "sin techo", estaba removiendo unos colchones de polifon debajo del puente a las 10:00 am, cuando se encontró con una bolsa roja, y notó que parecía que algo se movía dentro. Al acercarse, se dio cuenta de que era una bebé.

"Meracho" dijo que se dedica a botar basura, no le roba a nadie, ni anda en drogas, pero se toma su guaro, pero trabaja por lo suyo. Un tipo de un lava autos le dijo: ¡te doy $1 por un pedazo de polifon! y ya yo tenía visto unos colchones...voy pa' encima; Cuando voy agarrar el polifon veo una bolsita , jalé el colchón y la vaina se movió.

¡Xuxa me asomé y pensé que era un perro... pero xuxa era una pelaita. Me quedé quieto y ruuun crucé la calle directo a la policía sin usar el paso elevado y les dije que allá debajo del puente hay una pelaita: ¡tu estás loco!, le respondieron los uniformados...no estoy loco, venga conmigo.

La subteniente Angi Romero estaba poniendo una boleta de tránsito a un conductor cuando recibió la alerta. Minutos después acudió al sitio y rescató a la bebé, para luego llevarla al hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

El indigente héroe exclamó que después de todo eso: ¡se me quitó la borrachera!

