Regresa la muerte a ColÃ³n. Adulto mayor asesinado con arma blanca

El cuerpo de un adulto mayor fue encontrado a primeras horas de la noche de este martes, en la comunidad de Punta Azul en el corregimiento de Puerto Pilón, en las afueras de la ciudad de Colón.

El hombre de 70 años, conocido como Yankee, presentaba signos de violencia, además de heridas con arma blanca, según se conoció.

Personal de emeregencia se trasladó al lugar de los hechos para brindar atención médica, sin embargo, al llegar al sitio y realizar un revisión de rutina comprobaron que el adulto mayor no tenía signos vitales.

En la casa había rastros de sangre y no se descarta que el forcejeo entre la víctima y sus agresores.

La Policía Nacional se presentó al lugar y procedió a colocar la cinta amarilla para acordonaron toda la zona, para tratar de preservar la escena del crimen. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Colón,

La Fiscalía de Homicidio inició la investigación de este caso. Desde hace 15 días, no se había registrado casos de homicidios en la provincia atlántica.

