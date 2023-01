Reporte periódico para conductor por atropello fatal en Loma Cová

Panamá- Un conductor de 44 años, involucrado en el atropello que cobro la vida de un peatón, la noche del sábado, 14 de enero, en Loma Cová, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, fue beneficiado con la medida cautelar de reporte periódico.

Según el juez de garantías, Luis De León, su decisión de aplicar la medida cautelar personal de reporte periódico una vez al mes, era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, efectuada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en Panamá Oeste, este lunes, 16 de enero, el juez también le declaró legal la aprehensión e imputó cargo al señalado por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio culposo agravado.

En horas de la noche del pasado sábado, la víctima fue atropellada por el automóvil que conducía el ahora imputado, luego de que este acabara de saltar el muro de hormigón que divide los cuatro carriles de la carretera Interamericana, a pesar de que muy cerca de la escena hay un puente peatonal.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias Médicas (Sume 911) que acudieron al sitio del accidente, pero no puedieron hacer nada por la víctima más que confirmar que ya no tenía signos vitales.

