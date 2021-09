Un robo se registró en el restaurante Vietnamita, ubicado en calle 68, Vía Porras en el corregimiento de San Francisco, a eso de las 9 de la noche de este lunes.

Unidades de la Policía Nacional se acercaron al lugar, tras cometerse el delito, del cual se conoce poco en cuanto a la cantidad de dinero robado y cómo se desarrolló la acción.

#WhatsAppCri Informan de robo en restaurante Vietnamita, ubicado en calle 68, vía Porras, San Francisco pic.twitter.com/kdV5l9eVwa — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 7, 2021

Publicidad

Sin embargo, el hecho provocó una reacción en cadena en las redes sociales en donde los usuarios expresaron el temor y criticaron las acciones de los estamentos de seguridad, que han fallado en su estrategia de control, según algunas opiniones.

Uno de los que se expresó en el Twitter de Crítica @criticaenlinea fue @manuelernesto89, quien indicó que "Bueno, me mantendré lejos de esa área, ya que han agarrado San Francisco de xuxita" mientras que @Anita1793 se pregunta: "Y, ¿qué hace el gobierno para mantener seguro al pueblo panameño? y @ScottToledo escribió: @NitoCortizo dice que no pasa nada.

En ese mismo orden, @FmliaS escribió "Peor... dice el comisionado que demos gracia que aquí no matan a 20 en un mall como otros países" y @JoelRivera2710 indicó que: "Pero apuesto que mañana toda la ciudad estará llena de retenes buscando a los ladrones que por supuesto ya estarán en sus casas viendo las noticias y riéndose de los papasnatas de @ProtegeryServir".

LEE TAMBIÉN: ¡Qué tanganazo! Bus colisiona con camión en Panamericana; 3 heridos



Para @Blood_507 "Ya nadie está seguro en Ningún lado, la policía y el Ministro de Seguridad son un rotundo Fracasó..." mientras que @erizocriollo también dijo que "Ellos (autoridades) piensan que los retenes y recoger basura es su función.. investigar y combatir la criminalidad es trabajo de Batman no de ellos".

De igual manera se expresó @joseluispineda_ que aseguró que "El país es tierra de nadie y los maleantes lo saben" y, @carmeni22522091 fue más directa al escribir "Que locura !!! Y que dice el famoso Ministro de Inseguridad de Panama? @MinSegPma

En otras cuenta, también de Twitter, @Frenadeso se limitó a escribir simplemente "área roja". al referirse al corregimiento de San Francisco, considerado una zona tranquila hasta hace poco.

@axelmiranda2721 recordó las palabras de "un comisionado, quien dijo esta tarde que hay que matar a 20 en un solo ataque, como otros países para preocuparnos de verdad. Así que, que se puede esperar de esta gente". Por su parte, @Alfreditoss considera que el "hampa ya se tomó el control total de nuestras calles, mientras nuestras autoridades miran para otro lado @MinSegPma @ProtegeryServir

En tanto @Elisa28513422 escribió que la "Policía solo sirve para chatear y hacer retenes coimeros y @gazu17 escribió que "Chuzo la cosa se está poniendo color de hormiga .. ya se parece a la Purga Reloaded",

@Francis44185728 afirma que "No queda otra salida que empezar a matar maleantes será, ya que NINGUNO DE LOS QUE DEBEN PONER ORDEN TIENEN LOS ESCROTOS PARA HACERLO y terminó indicando que "Secuelas de la estúpides de @JC_Varela ANIMAL REGALANDOLE PLATA A MATONES........ !

Asalto en calle 68 San Francisco restaurante Vietnamita pic.twitter.com/4N3a4oAEsK Еlena Hernandez (@elenamhernandez) September 7, 2021