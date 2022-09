¡¡Salgan de sus oficinas refrigeradas y busquen a los desaparecidos!

¡Queremos justicia, justicia! fue el grito desesperado de familiares de Yuraima Shadday Muñoz Van Horne, una joven de 22 años, que desapareció hace dos años, sin dejar rastro, en la provincia de Colón.

El calvario de la famiia inició el 18 de diciembre del 2020, un viernes, día que la chica se reunió con su abuela y luego abordó un taxi en los 4 Altos frente al restaurante la Recesión, a eso de las 12 mediodía con destino al sector de La Feria, en Cristóbal, donde residía. Esa fue la última vez que supo de la joven.

Hoy, los familiares expresaron sentirse impotentes ante el trabajo de los fiscales por lo que se reunieron a las puertas del Ministerio Público de Colón para exigirle que "salgan de sus refrigerada oficinas y busquen en el monte, las fronteras... que hagan su trabajo y justifiquen sus salarios".

El fiscal que investiga la desaparición de la joven estudiante de la Universidad del Istmo anunció el cierre de la búsqueda y del caso debido al tiempo transcurrido y al poco avance de pistas.

La posible acción del fiscal fue el detonante para que los familiares se manifestaran en la sede de la Fiscalía Regional de la provincia con mayor índice de criminalidad en el país.

No hay sospechosos, no hay aprehendido, eestamos reclamando justicia, según Flor, tía de la joven, que afirmó que están cansados de no tener respuestas.

"Van a cerrar el caso", dijo una de las tías de la chica desaparecida, porque no hay pruebas contundente que la lleven a cerrar el caso, a pesar de que han entregado el celular de la joven, las cuentas de sus redes y los mensajes recibidos por la familia.

Pero, alegan que no hay voluntad por parte de la fiscalía en este caso, además pidieron a familiares de otros desaparecidos que levanten también sus voces. Afirman que las autoridades no tienen pistas de su paradero, ofrecen poca información y han dejado este caso en el olvido.

Los conocidos de Yuraima piensan igual que la familia y han criticado el trabajo de la fiscalía desde el principio de la investigación de este caso.

El último mensaje se recibió hace dos semanas cuando por celular

Publicidad

Un viernes amargo

El 18 de diciembre del 2020 inició el suplicio y la amarga espera de la familia de Yuraima. Su madre llora su desaparición, pero no pierde la esperanza de que su hija esté con vida.

Lo único que quiero es saber de mi hija, quiero que encuentren a mi hija. Ya son dos años de sufrimiento y de dolor, nadie sabe mi dolor".

Yo la necesito tanto... Le pedi fuerza a Dios para estar aquí.

Mi fe sigue puesta en Dios..porque mi hija era la que más conversaba conmigo... Ella era la que me sonreía.

"Le pido que me la entreguen, y si no es así que me digan dónde está. Dios me ha dado fuerzas cada día para seguir, porque tengo dos más...", indicó la mujer, a punta de derribarse en lágrimas ante esta pérdida.

Ese día, la chica vestía un jeans y suéter morado y unas chancletas de marca. En una cámara de seguridad del restaurante, quedó grabada la escena.

LEE TAMBIÉN: ¿Bagdad, herida y en guerra?

Un familiar de la joven explicó a Crítica que en un rastreo del celular que llevaba consigo la chica, se ubicaron tres puntos específicos: Boca La Caja, San Miguel, Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito y luego Cativá en la provincia de Colón.

El taxista que recogió a la joven y la trasladó supuestamente a La Feria fue indagado dos veces, pero no dio resultados positivos. También, el novio de la chica fue investigado, pero no se obtuvo información.

Los familiares indican que la relación con este joven, había terminado y él, presentó una carta en el que se disculpaba con la joven desaparecido. Se desconoce si la disculpa era porque deseaba regresar con ella o por otra causa. Tampoco el novio de Yuraima.

A pesar de la pista, no hubo resultado positivos de la joven colonense que estudiaba para ser azafata.

La angustía de la madre se mantiene 4 meses después, y hay malestar con las autoridades, ya que no han dado con el paradero de la chica.

"Yo sé que mi hija va aparecer". "Sé que está con vida", dijo la mamá de la chica mientras se espera que este caso no se cierre y las autoridades.