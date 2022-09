Se hacen pasar por clientes para robar empresa en Zona Libre

Panamá- Un aproximado de 200 dólares, celulares y varios empleados amarrados, fue el saldo que dejó de un robo a mano armada, perpetrado este jueves en una empresa de la Zona Libre de Colón. La compañía afectada fue Aryman, la cual se dedica a vender licor y otros productos.

Primeros informes indican que varios sujetos ingresaron a la empresa haciéndose pasar por compradores y una vez que estuvieron adentro sacaron sus armas de fuego y le apuntaron a los empleados para someterlos.

Los delincuentes solo pudieron llevarse unos 200 dólares en efectivo que había en la caja producto de las ventas del día y además despojaron a los trabajadores de sus celulares.

Tras perpetrar el robo, los delincuentes amordazaron a los colaboradores de la empresa para que les diera tiempo de salir de la zona franca.

Posteriormente, los trabajadores pudieron soltarse y dar aviso a la seguridad de zona franca, con lo cual se inició la investigación inetrna.

A la empresa también llegaron unidades de la Policía Nacional para iniciar la investigación en coordinación con el personal del Ministerio Público.

No obstante, los afectados no se explican cómo se registra este tipo de delito en un área aparentemente segura, sobre todo porque para ingrazar a la zona libre hay muchas "trabas" para las personas que no tienen pase.

Por fortuna, la mayor parte del dinero de las ventas de lo que va de la semana ya había sido depositado el miércoles, por lo que los asaltantes no pudieron llevase un gran botín.

