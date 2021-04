Sicarios ubican a "Che" y lo matan a quemarropa

Un joven conocido como "Che" fue asesinado la noche del martes, en la comunidad Lo Nuestro, en el corregimiento de Sabanitas en las afueras de la ciudad de Colón.

Eran pasada las 7:00 pm, cuando los vecinos de esta comunidad, escuchaban disparos, al salir conocieron que habían disparado contra este joven, que estaba en una residencia, al momento del ataque.

Informe inicial da cuenta, que los sicarios llegaron donde estaba Che y le empezaron a disparar, para luego darse a la fuga.

El herido fue trasladado hacia el cuarto de urgencias de la Policlínica de Sabanitas, para ser atendido, pero a los minutos de haber llegado, se dictaminó su deceso.

Familiares llegaron al lugar, y no podían creer que su ser querido hubiera fallecido, en medio de muestras de mucho dolor, por al desaparición física de Che.

La policía nacional inició operativos me todo el área, y se conoció de la captura de un joven y un arma de fuego, por lo que se inician las investigaciones.

La línea de investigación buscar conocer la identidad de los sicarios, el móvil del homicidio.

Personal de la Dirección de investigación judicial y del Ministerio Público se trasladaron a la escena y hacia el cuarto de urgencias, para recoger indicios de este homicidio no 37 en la provincia de Colón.