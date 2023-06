Sin rastros del menor desaparecido en Las Lajas Sigue la búsqueda

A pesar de las adversas condiciones climáticas, las labores de búsqueda del menor de 13 años desaparecido el pasado lunes en la playa Las Lajas, se mantienen. Miembros, voluntarios y funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) continúan sus esfuerzos incansables para encontrar al adolescente.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Armando Palacios, director de SINAPROC en Chiriquí, informó que se llevaron a cabo nuevos recorridos en las desembocaduras de los ríos y a lo largo de la playa en un intento por ubicar al joven desaparecido.

Publicidad

La búsqueda se ha extendido a los distritos de Remedios y San Lorenzo, contando con la valiosa colaboración del Club Resistance 4x4 Off Road, cuyos vehículos todoterreno se han sumado a los esfuerzos de búsqueda. Además, se ha contado con la participación de la Policía Nacional, los Bomberos, los residentes de la comunidad y los familiares del menor en esta labor conjunta.

En apoyo a las operaciones de búsqueda, las unidades de la 2.ª Zona Aeronaval del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), a bordo del BPC-3251, y la aeronave AN-111, han realizado patrullajes y sobrevuelos en las playas de San Félix, San Lorenzo y Remedios en busca de cualquier indicio que pueda ayudar a dar con el paradero del adolescente.

A pesar de haber empleado recursos adicionales como drones, motos acuáticas y vehículos todo terreno, hasta el momento no se ha logrado encontrar al joven desaparecido. No obstante, los esfuerzos por ubicarlo no han disminuido y los equipos de búsqueda continúan comprometidos con su labor.

Las autoridades y los equipos de rescate no cesarán en su empeño hasta que el adolescente sea encontrado y se pueda brindar respuesta a esta situación angustiante que ha mantenido en vilo a toda la comunidad.

Contenido Premium: 0