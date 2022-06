Sobreseimiento en uno de los casos de Panama Papers

La Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloisa Marquínez dispuso el sobreseimiento provisional de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora y otras 37 personas, en la investigación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, por el caso Lava Jato.

Fonseca Mora tildó de excelentes noticias por el sobreseimiento en el caso Lava Jato dentro del contexto de los Papeles de Panamá. No encontraron razón alguna para llamarnos a juicio. La persecución, acoso y hasta encarcelamiento por más de 5 años fue por gusto y política.

Ramón Fonseca Mora dijo que el "endemoniado de La Prensa, autor del hackeo yde esta maldad" no va a poder dormir esta noche. Nos atacó con 4 primeras planas escritas con saña por periodistas adoradores de Satán.

El abogado siguió en sus reacciones: ¡a alguien hoy le cayó un rayo... por HDEP. Y no llueve!

En el caso también fueron sobreseídos provisionalmente: Edison Teano, María Mercedes Riaño, Sandra Naranjo, Luis Martínez, Josette Roquebert, Ramsés Owens, Marisabel Robles, Carlos Sousa -Lennox, Rubén Alonso, Ernesto González, Katia Solano Aparicio, Ricardo Samaniego, Yadira Boutad de Paz, Yenny Zahedi Martínez, Yackeline Pérez Barría, Hercibelle Aimee González, José Jaime Meléndez Núñez, Jaqueline Alexander Parrales, Verna Lee Carter, Giselle Ocampo, George Allan, Leticia Montoya, Yvette Rogers, Imogene Wilson, Francis Pérez, Rey Taylor, Carmen Wong, Reina Chong, Hilda Soto, Isabel Fnseca, José Gregorio León, Tomás De León, Maruquel Osorio.

La fiscalía había solicitado el llamamiento por el delito de blanqueo de capitales, argumentando que la firma de abogados Mossack y Fonseca ocultó la titularidad y procedencia de bienes ilícitos.

Ya antes en un fallo, en una vista fiscal elaborada por el entonces magistrado Luis Ramón Fábrega en el caso de la diputada Sara Montenegro investigada en dicho caso, advertía que los servicios prestados bajo el marco de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 (sobre sociedades anónimas) y que "ofrecen un número plural de firmas de abogados, no pueden ser considerados como delitos"

La utilización de sociedades anónimas u otras estructuras corporativas o financieras presuntamente para evadir impuestos o defraudar al fisco, no puede ser considerado delito precedente al blanqueo de capitales en Panamá, ya que no es sino a través de la promulgación de la ley 70 del 31 de enero de 2019 , que se se tipifica la defraudación fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales, sustentaba Fábrega.

Fábrega advierte que el Ministerio Público estableció que los presuntos delitos precedentes se cometieron durante el período 2010-2015 y que según Brasil eran corrupción, fraude, estafa. A Sara Montenegro se le vincula al periodo 2015-2017, pero no existen correspondencia entre las fechas y los elementos de convicción que se aducen

