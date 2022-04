Suben asesinatos de mujeres durante primer trimestre

Los casos de mujeres víctimas de feminicidio subieron un 20 % y los de muerte violenta un 100 % durante el primer trimestre de este año en Panamá, en comparación con el mismo período de 2021.

Entre enero y marzo pasados 6 mujeres fueron víctimas de feminicidio, una más que en el mismo lapso de 2021, mientras que 8 sufrieron muerte violenta, frente a 4 del año anterior, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

La Ley 82 de Panamá define como feminicidio "causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia".

"Muerte violenta se refiere a todos los homicidios de personas del sexo femenino que no fueron consideradas como femicidios, según valoración del Fiscal del caso y la aplicación de la Ley 82", señala en su informe el MP, sin más precisiones.

Las víctimas de feminicidio tenían entre 10 y 14 años (2); entre 40 y 44 años (2), entre 25 y 29 años (1), y entre 70 y 74 años (1). El 50 % (3) de estos casos se registró en la provincia caribeña de Colón, de las más violentas del país y azotada por las pandillas.

El 83 % (5) de los feminicidios fueron perpetrados con arma blanca y en un caso no se ha podido precisar con qué fue asesinada la víctima.

"Las cifras sin determinar se refiere a cuerpos que en su momento no se les pudo dictaminar el tipo de arma utilizada por su estado de descomposición o grado de calcinación. También son causas que se mantienen en investigación", señaló el MP.

El 50 % (4) de los casos de muerte violenta de mujeres ocurrió en la provincia de Panamá, que incluye la capital. El 62 % (5) se perpetraron con arma de fuego y el 25 % (2) con objeto contundente. En un solo caso se usó arma blanca, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

En 2021 los feminicidios bajaron un 29 % en Panamá, cuando se registraron 22 casos frente a los 31 de 2020, pero las muertes violentas subieron un 47 %, al sumar 22 frente a 15 del año anterior, según las estadísticas de la Fiscalía.

