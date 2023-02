Sujeto que baleó a policía tiene medida cautelar

La madrugada de este lunes se vio interrumpida en el sector de Concepción, Juan Díaz, al escucharse unas detonaciones por parte de un sujeto quien disparó contra un policía, quien junto a su compañero realizaba una ronda en el lugar, siendo aprehendido y puesto ante las autoridades competentes.

El ministro de Seguridad, Juan Pino manifestó que los miembros de la fuerza pública exponen su vida en cumplimiento del deber, a fin de cuidar a la población, sin embargo se encuentra en situaciones como estas, en la que son atacados por ciudadanos que operan en áreas rojas y quienes hacen del crimen su modo de vida.

Indicó Pino que la persona detenida mantiene actualmente una carpetilla por el delito Contra la Seguridad Colectiva, en su modalidad de Posesión y Tráfico de armas y explosivos y el cual fue beneficiado con una medida cautelar de “Retención Domiciliaria”, sin embargo se paseaba por las calles.

Trascendió Pino que en el 2012 fue condenado a 50 meses de prisión por el delito de Robo Agravado, hecho ocurrido en la provincia de Coclé y en el 2020 se le sentenció a 76 meses de cárcel por el mismo delito.

“Gracias a que el oficial contaba con su chaleco anti balas, logró salvarse del despiadado ataque, que por el contrario hoy, estuviese su familia, amigos y los estamentos de seguridad de luto por la pérdida de unos de los suyos”, subrayó.

Señaló el titular de seguridad que en esta ocasión fue un uniformado, pero otras veces han sido víctimas inocentes que resultan heridas, amordazadas o asesinadas por personas con antecedentes, quienes en lugar de estar tras las rejas, reciben medidas cautelares domiciliaras, las cuales no cumplen y salen a las calles para continuar con sus fechorías.

“Esperamos que en esta oportunidad este ciudadano con antecedentes criminales, no reciba una medida similar a la anterior y sea puesto tras las rejas, para que no siga robando o peor aún le quite la vida a un inocente”, apunto Pino.

