Tableños piden suspender actividades del carnaval

Empresarios del sector de eventos y población en general coinciden en señalar que las actividades ligadas al carnaval en la región de Azuero no deben realizarse.

Aunque en Las Tablas, epicentro del carnaval del país no se ha anunciado la realización de eventos para los días del carnaval, existen voces en la comunidad que abogan para que no se de ninguna de estas actividades.

Esto ante el incremento de los casos de Covid-19 que en las últimas semanas ha alcanzado más de dos mil activos en la provincia santeña

Para el empresario tableño Aristides Amaya, ligado al sector del entretenimiento, aunque la situación económica es difícil, hay que hacer un balance entre la salud y la economía.

"Creo que sería uno de los más afectados si no se hace el carnaval, pero en esta ocasión la prioridad debe ser la salud de la población", indicó Amaya.

Tras las declaraciones del alcalde de Las Tablas, Ángel Barrios, so re la necesidad de suspender esta fiesta, la población no ocultó en las calles, emisoras de radio y redes sociales, el apoyo a esta decisión.

"La situación del Covid-19 en Los Santos es muy grave, creo que las autoridades deben tomar la decisión de no realizar carnavales porque de hacerlos al final lo que habrá es una catástrofe", indicó el morador Dionel Broce.

Otros sectores consultados, entre ellos artesanos dedicados a la confección de vestuarios y carros alegóricos, indicaron que las diferentes tunas no han realizado actividades en dos años, por lo que no se cuenta con los fondos necesarios para realizar la fiesta.

Sin lugar a dudas la fiesta del carnaval es una de las actividades que más mueve la economía y genera ingresos millonarios a toda la región azuerence.