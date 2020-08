Tribunal revoca trabajo comunitario a hermano de ex vicepresidenta

Un Tribunal de Apelaciones revocó la medida de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado en el caso Odebrecht y deberá cumplir su pena de 60 meses de prisión por blanqueo de capitales

El 14 de agosto, el Juez de Cumplimiento, Héctor A. Zarzavilla Pérez, sustituyó la pena de 60 meses de prisión, a De Saint Malo por trabajo comunitario todos los jueves de cada semana, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 pm, como ayudante general en el Centro de Salud “Emiliano Ponce, hasta cumplir el término de su condena de 60 meses..

El Tribunal compartió el criterio de la fiscal Anilú Batista Carles, quien aportó una nota de asesoría legal del Ministerio de Salud, donde se advierte que los directores de los centros de salud no son los autorizados para gestionar trabajo comunitario, ya que esa es una prerrogativa del ministro.

Además se alegó que todavía el tiempo de reclusión no cumple todavía su función prevención y regeneración del condenado.

Raúl De Saint Malo -en un acuerdo de pena- devolvió $4.9 millones y dos buques que fueron rematados en $1.8 millones.

El hermano de la ex vicepresidenta de Panamá debe seguir cumpliendo su pena en El Renacer.

El año pasado horas después que de Saint Malo denunciara las presiones del Ministerio Público para que inculpara a los hijos del exmandatario Ricardo Martinelli, la fiscal Tania Sterling se le fue encima y logró que los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, revocaron la decisión de una juez de Cumplimiento, que lo favorecía a pagar 960 horas de trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón.

Los Fiscales de Panamá pactaron acuerdos con altos ejecutivos de Odebrecht, pero que excluía la detención de los brasileños.

Hace un año el abogado Neftalí Jaén presentó un proyecto para anular o revisar los acuerdos de delación premiada en el caso Odebrecht, tras conocerse de que esta ocultó información sobre sus actividades en Panamá.