¡Triste! Médico: En 25 años jamás vi tantos golpes en cuerpo de un niño

El caso de homicidio de Moisés Abraham Pinto González, de 2 años, mantienen perplejos a quienes investigan el hecho debido a la saña y brutalidad con la que era tratado el menor y el calvario que debió haber vivido esta criatura.

El niño Moisés murió debido a un golpe contundente en la cabeza, que le provocó una fractura del cráneo y hemorragia interna, pero no eran las únicas marcas de maltrato que se podían observar en el cuerpo del niño. La infamia cometida a este pequeño era visible en muchas partes de su cuerpo.

Desgarrador resultado

Lo que arrojó la autopsia al menor es desgarrador. La abogada Wyznik Ortega, quien asegura haber visto una veintena de fotos, manifestó en un Instagram Live, que el pequeño Moisés "tenía un hueco en el cráneo", además de otras agresiones físicas en todo su cuerpo.

Las declaraciones de la abogada coinciden con los resultados del examen de necropsia practicado a Moisés.

Los médicos forenses establecieron maltrato permanente, el abuso sexual y finalmente el homicidio.

La autopsia estableció lesiones y cicatrices que son viejas, acumuladas por meses de golpes que pueden corresponder a un período de más de tres meses sumado a la desnutrición severa y el hambre que reflejaba el cuerpecito de Moisés.

Jamás había visto algo así

El médico que atendió al niño en el cuarto de Urgencias del hospital Irma Lourdes de Tzanetatos, la tarde del 14 de noviembre, día que murió, indicó que jamás en los 25 años de experiencia como médico había visto algo así.

“En toda mi carrera como médico jamás he visto semejante maltrato en el cuerpo de un niño tan pequeño”.

El profesional no dudó en llamar al Ministerio Público, porque estaba seguro que su muerte era sospechosa, indica el portal Panama Press, en una nota .

Una vecina también contó que hasta su casa se escuchaban los gritos de cuando regañaban al bebé, en medio de un llanto de dolor profundo….

“Era un llanto desgarrador, estuve a punto de llamar a la policía, pero no lo hice y ahora me arrepiento”, dijo.

#SucesosCri El fiscal Baloyes confirmó que se aprehendió a dos adultos y dos menores. https://t.co/QefAlFDop2 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 28, 2020



¡Seguirá preso!

Por este caso hay dos detenidos. Luis Fernando Canto, el padrastro del menor, quien fue el primero en ser aprehendido y a quien se le imputaron cargos por los delitos de Homicidio Agravado y abuso sexual contra el menor.

Este viernes, tres magistrados del Tribunal de Apelaciones le negaron un cambio de medida cautelar de detención provisional en cárcel a detención domiciliaria, la cual había sido solicitada por los abogados de este imputado.

Con esta decisión se mantiene la medida de detención provisional por un período de seis meses mientras dure las investigaciones.

Mamá para la cárcel

Hoy, una audiencia de control ordenó la detención provisional de Marielis González, madre del pequeño y se le imputaron cargos por los delitos de Homicidio Doloso Agravado y Violación por la muerte de su hijo, hecho ocurrido el pasado 14 de noviembre en el sector de Alto de Los Lagos en el corregimiento de Tocumen.

Marielis fue detenida el pasado jueves cuando se encontraba con varias maletas.

#SucesosCri el padrastro del niño está también detenido provisionalmente a quien también se le imputaron los delitos de Homicidio y Violación Sexual agravados. https://t.co/jYgVRXhEXp — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 28, 2020



Las acusaciones

Marielis González en una declaración indicó que: "Luis Fernando se metía con el niño al baño y allí escuchaba llorar a Moisés, pero no me atrevía a decirle nada porque él (Luis Fernando) es un hombre muy violento", dijo en una declaración la madre del menor.

Sin embargo, el padrastro asegura que solo tenia casi 2 meses de vivir con la joven y el niño. El hombre contó qye el pequeño residía en Penonomé con una tía, quien supuestamente lo maltrataba, por lo que al levantase la cuarentena, fueron a buscarlo.

Por otro lado, la madre perdió la custodia de su primer hijo cuando el pequeño tenía solo 5 meses, debido a un incidente de maltrato infantil.

La Fiscal del caso Yuriel Medina busca una condena de 48 años, para el padrastro.