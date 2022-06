Turista avista un cuerpo flotando; autoridades no lo encuentran

La información de un cuerpo flotando cerca a la costa de la playa Venao, en el distrito santeño de Pedasí, motivó el inicio de una búsqueda que dos días después no arrojó resultados.

Según se conoció, un turista que practicaba el deporte del surf en esta playa divisó el cuerpo en medio de las olas, dando aviso rápido a las autoridades.

Un despliegue de rescatistas llegaron hasta el sitio buscando durante dos días para tratar de recuperar el cuerpo, sin embargo no hubo resultados.

Valentín Pérez, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Los Santos, indicó que el mal tiempo y la fuerte resaca encontradas en el sitio afectaron las labores de búsqueda.

Según dijo, el turista visiblemente afectado narró que alcanzó a ver que la persona vestía ropa oscura, específicamente un suéter entre azul y negro, y aunque alertó rápidamente de lo que había divisado, no fue posible ubicarlo.

Las unidades de los bomberos apoyados en un dron asi como en un bote tipo zodiac recorrieron el área durante dos días, y al no dar con el paradero del cuerpo anunciaron la suspensión de las labores de búsqueda.se conoció que no se ha dado por el momento reporte de personas desaparecidas en esta área.

Pérez indicó que se mantienen en comunicación con otras entidades, así como pescadores de la zona, para tratar de buscar indicios que permitan ubicar el cuerpo.

