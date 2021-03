"Vecina envenenadora" en La Chorrera

Una publicación compartida de Kevin Moncada-Luna (@kevinmoncada)



Moncada, quien también es colaborador de la Fundación Manchita, presenta la denuncia, además de pruebas en las que supuestamente la "vecina envenenadora" acepta lo que hizo porque "estaba cansada de que los animales llegaran a su casa hacer caca".

Los vecinos de la calle indican que hay evidencia en audios de un grupo de WhatsApp, además de información en la cuenta de Facebook de la mujer, que en la red escribió "Buenos días a los [email protected]; me gastaron la poca paciencia que tenía, no quiero reclamos".

Este post en la red social va acompañado con imágenes de un terreno con pupú de perro

La acción violenta de esta vecina ha provocado indignación entre los residentes de la calle, ya que no comparten la crueldad de la mujer hacia los animalitos.