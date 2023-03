VIDEO ES CLAVE EN PELEA FATAL

Uno de los videos logrados en la investigación por la muerte del joven Anthony Javier Batista Mena, de 23 años, revela que éste formaba parte del grupo que inicialmente golpea a otro grupo en los estacionamientos que dan acceso a la entrada del hotel Sortis.

En ese video se le observa correr con una gorra roja y le mete en empujón a otro chico que viste una camiseta blanca y jeans y al caer le mete una patada. Luego otros dos sujetos golpean a Batista, pero éste se aleja un tanto de la zona de conflicto y no se le observa mayor afectación.

La otra parte de la pelea se desarrolló cerca a la entrada de la vía Argentina y no se sabe si allá habría recibido Anthony los golpes que le arrancaron la vida.



Las pesquisas revelan que Anthony no fue al hospital y registró sangrado interior. La autopsia reveló que su muerte se debió a los golpes recibidos en su cabeza que le provocaron una hemorragia interna y fractura en el cráneo, según la autopsia.



El Fiscal , Rafael Baloyes, dijo que hay nuevos videos que mantienen como elementos de convicción que han ayudado a identificar a los presuntos responsables que en los próximos días podrían ser aprehendidos.



“En redes sociales aparece un video de una persona a quien están golpeando, pero esa no es la víctima, el Ministerio Público tiene la verdad probatoria y no necesariamente lo que aparece en redes sociales es el evento que sucedió, en este caso no es así", acotó Baloyes.



"Nosotros tenemos otros videos, los señalamientos de personas que estuvieron en el otro evento, porque fueron varias circunstancias que se dieron esa noche y nosotros tenemos la recabación de los videos y de las personas que estuvieron cerca"

