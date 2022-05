Cómo cambiar el color y la fuente del texto de WhatApp

WhatsApp es la plataforma de mensajería favorita, y aunque continuamente lanza actualizaciones como las reacciones con emojis, siempre hay quienes desean poder usarla como unos expertos. Por ello es que existen opciones de personalización que dejan cambiar el color y formato del texto.

Aunque las funciones han ido incrementando, las opciones de personalización siguen siendo pocas, pues no van más allá de la foto de perfil, el estado, el fondo de pantalla o el tema (claro u oscuro). Es por eso que desarrolladores han explotado el potencial a través de aplicaciones que permiten hacer cambios en WhatsApp.

Una de esas opciones de personalización es cambiar el color de las letras. Solo es necesario descargar aplicaciones desde la tienda oficial. Cabe mencionar que es posible que cambie la disponibilidad entre iOS y Android.

Antes de descargar alguna de las apps hay que tomar en cuenta que al ser gratuitas incluyen pautas publicitarias y que los colores disponibles son limitados. Para conocer más de ellas y decidir cuál se apega a las necesidades particulares se pueden leer las descripciones que se incluyen a continuación:

- BlueWords

Se encuentra disponible en la Google Play Store. Los usuarios de Android solamente necesitan descargarla y abrirla para comenzar a usarla. Una de las principales opciones son letras azules, haciendo honor a su nombre en inglés.

También se puede seleccionar una fuente de color blanco con fondo negro, letras redondas oscuras y letras cuadradas oscuras, solo se debe de seleccionar la que sea de más agrado, escribir el texto, y ver en una barra superior la previsualización; si en la vista previa no es de total gusto, se puede volver a cambiar.

Luego de encontrar el color y formato deseado se debe copiar el texto de previsualización y pegar en el chat de WhatsApp. La otra opción es compartir el campo de texto a través de la aplicación. No hay que olvidar que en algunas ocasiones el receptor podría no ver las letras estilizadas, pues no todos los modelos de teléfono los reconocen.

- Stylish Text

Esta opción es gratuita. Al abrirla se podrán ver todas las opciones de texto y elegir entre el catálogo la favorita. En el recuadro de “Escriba aquí” se debe introducir el mensaje que se quiere personalizar para que automáticamente cambie al formato preferido.

De forma similar, el texto estilizado se puede copiar y pegar o compartir en WhatsApp. Además, también incluye anuncios y es posible que los usuarios de iPhone no puedan ver el mensaje con otra fuente.

- Fonts

Esta otra opción gratuita y solo es necesario buscarla en la tienda de aplicaciones, descargar y abrir para comenzarla a usar. Tras ver un par de anuncios se puede acceder al catálogo de estilos de texto.

Ofrece docenas de posibilidades, con trazados y colores diferentes. Similar a las anteriores se debe de seleccionar el estilo de texto y posteriormente introducir el mensaje en el recuadro que dice “Tu texto aquí”. Luego de eso se puede ver una previsualización con la que se tiene la oportunidad de cambiar a otro estilo.

Al terminar se debe copiar y pegar o compartir el texto con la fuente personalizada a WhatsApp. Cabe apuntar que Fonts, al cambiar el color del texto, lo que hace es crear una imagen con el mensaje, por lo que no se puede hacer el mismo proceso que con las otras modalidades.

