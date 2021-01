Dueño de Telegram: 'Estamos ante la migración digital más grande de la historia'

Pável Dúrov, fundador de Telegram, reveló mediante una publicación en su cuenta y afirmó que posiblemente en estos momentos se está presenciando la mayor migración digital jamás vista, esto en referencia al descontento de muchas personas por las nuevas políticas de WhatsApp.

"Es posible que estemos presenciando la migración digital más grande de la historia de la humanidad", dijo el desarrollador ruso, recalcando que "la ya masiva afluencia de nuevos usuarios a Telegram se ha acelerado".

El conocido empresario detalló que debido a este tema que afecta a todo el mundo, los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, decidieron migrar y abrir sus cuentas en esta plataforma.

Dúrov agregó que los canales confirmados siempre cuentan con "una marca de verificación azul" y confesó "sentirse honrado de que los líderes políticos, así como numerosas organizaciones públicas, confíen en Telegram para combatir la desinformación".

"A diferencia de otras redes, Telegram no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un suscriptor verá el contenido al que se suscribió o no. Como resultado, los canales de Telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias", detalló.