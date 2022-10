¡Falla mundial! Instagram borra, bloquea y elimina seguidores

La red social Instagram nuevamente reporta fallos serios desde media mañana de este 31 de octubre. Numerosos usuarios están quejándose de que tienen problemas para iniciar sesión o, incluso, están viendo cómo se les bloquean las cuentas.

Desde la cuenta en twitter de la red social, propiedad de Facebook, han explicado que están trabajando en el problema: "Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias".

El fallo no afecta a todos los usuarios, si bien muchos ya han visto cómo se quedan sin poder subir fotos y vídeos en un día muy propio para ello como es la víspera de Halloween.

Los problemas se iniciaron desde muy temprano, según la web de DownDetector, lo que inmediatamente hizo que twitter se llenara de gente preguntándose qué estaba pasando. Con el hashtag #instagramdown, que también usaron desde la red social caída para anunciar su problema, muchos internautas se lamentaron de lo sucedido... o se lo tomaron con sentido del humor.

Es el segundo problema que sufre el grupo Meta, que engloba a todas las redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg, en apenas una semana. Unos días antes de esta caída de Instagram, Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en todo el mundo, estuvo unas horas sin funcionar hasta que reestablecieron el sistema.

