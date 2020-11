Instagram sumó la búsqueda mediante palabras clave

Instagram lanzó una nueva herramienta de búsqueda que permite introducir palabras clave para localizar publicaciones y acceder a nuevos contenidos sin que estén etiquetados.

La nueva herramienta está disponible en algunos países de habla inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda. Hasta ahora, la búsqueda podía hacerse solo mediante las etiquetas que los usuarios hubieran incluido en la publicación y cuentas. Con esta nueva opción eso ya no hace falta.

Publicidad

La barra de búsqueda ahora permite escribir palabras clave relativas a temas de interés general, lo que permitirá acceder a contenidos nuevos, ya que no se necesita que incluyan una etiqueta específica para aparecer en los resultados.

Es decir que ahora bastará con escribir temas como “recetas”, " mascotas"o algún otro tema considerado de interés para encontrar contenido afin. Es una forma de navegar más orgánica y alineada con las opciones que ofrecen otras plataformas.

Cabe señalar que las búsquedas mediante palabras clave, no obstante, no admitirán cualquier término, sino solo aquellos que estén alineados con las políticas de la comunidad de la plataforma.

En este sentido, no será posible encontrar contenido si se ingresa términos como “vacunas”, por ejemplo, pero sí se podrá encontrar material vinculado a temas más genéricos y menos vinculados a posible contenido controversial como por ejemplo “flores” o “cachorros”, según se explica en el portal The Verge, que tuvo acceso a declaraciones de un vocero de la compañía.

#TechCri Twitter explicó que estos mensajes de duración limitada permitirán añadir texto, fotografías y video, y para compartirlos bastará con elegir la opción "Compartir en Fleet" a la hora de publicar el contenido. https://t.co/qrFrwy6Ple — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 19, 2020

Llegaron las guías para todo el mundo: de qué se trata esta función

Instagram también ha anunció la disponibilidad a nivel global de las Guías para hacer más sencillo encontrar, seleccionar y compartir los productos, lugares y publicaciones, tras su presentación hace unos meses.

Las Guías ofrecen otra forma de que la comunidad conecte con sus cuentas favoritas, descubran nuevos productos de gente a la que tal vez no sigan, y se inspiren, como informan desde la compañía en un comunicado.

“Cuando presentamos Guías por primera vez en mayo, trabajamos con expertos y creadores para crear Guías enfocadas en consejos de bienestar. Por ejemplo, cómo cuidarse a uno mismo, mantener una conexión con los demás o manejar la ansiedad y el duelo durante la pandemia por COVID-19. Después de ver la respuesta de nuestra comunidad y los pedidos de ampliar su disponibilidad, estamos facilitando la creación y expandiendo Guías para todos”, destacó la empresa.

Se podrán encontrar Guías en el Perfil y compartirlas en Historias y en los mensajes directos. Además, las Guías de Productos también aparecerán en Instagram Shop.