Más de 32,000 sitios web caídos en todo el mundo por una falla masiva de DNS

Más de 32,000 sitios web están caídos en todo el mundo debido a que una falla masiva de DNS. Esto se originó poco después de 11:00 hora E.T y la compañía Oracle investiga lo que está pasando.

Se informa que parece haber una falla importante en el sistema de nombres de dominio o DNS, la herramiento que sirve como el directorio telefónico de Internet, traduciendo los nombres de los sitios web a direcciones IP.

El problema podría deberse a la empresa de distribución de contenido Akamai Technologies. A través de un comunicado de la empresa dice:

"Somos conscientes de un problema emergente con el servicio Edge DNS. Estamos investigando activamente el problema. Si tiene preguntas o está experimentando un impacto debido a este problema, comuníquese con el Soporte técnico de Akamai. En aras del tiempo, le proporcionamos la información más actualizada disponible, que está sujeta a cambios, correcciones y actualizaciones", dijeron.

We have implemented a fix for this issue, and based on current observations, the service is resuming normal operations. We will continue to monitor to ensure that the impact has been fully mitigated.