Servicios de Instagram, WhatsApp y Facebook empiezan a restablecerse

Usuarios, desde distintas partes del mundo afectadas por la caída de los servicios de las redes sociales Instagram, WhatsApp y Facebook, reportan que poco a poco regresa la actividad en estas plataformas.

La mañana de este lunes, los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad Facebook (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufrieron caídas generalizadas en varias partes del mundo, según denunciaron usuarios a través del portal Downdetector.

La caída afectó el normal funcionamiento de las tres plataformas en países como Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia, diferentes países de América, incluido Panamá, desde horas de la mañana y hasta pasadas las 5:00 p.m. (hora local), fue que se empezaron a reportar los primeros post que alertaban sobre el restablecimiento paulatino de los servicios.

Sobre la causa de la caída, esta aún se desconoce, pues por el momento, Mike Schroepfer, jefe de tecnología de Facebook se pronunció a través de su cuenta de Twitter de la compañía solicitando disculpas. "Solicitamos sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios de Facebook en este momento. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible", dijo.

La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible