Twitter permitirá cambiar la velocidad de los videos y audios en la red social

Twitter, una de las redes sociales más unificadas y la referente para conocer en tiempo real lo que piensan millones de personas en el planeta, anunció hace unas horas que ha comenzado a probar una nueva función para reproducir videos en su feed. Y es que los usuarios podrán reproducirlos a diferentes velocidades.

La red social se hizo conocida por las publicaciones de críticas o ideas de los diferentes usuarios; convirtiéndose en la naturaleza original de la plataforma. Pero, ahora tiene otro tipo de contenido, como por ejemplo los vídeos y audios.

Precisamente, estos recibirán una importante novedad, que hará mucho más fácil su visualización y; sobre todo, más eficiente, desde el feed de publicaciones, ya que Twitter ha anunciado una nueva función muy práctica.

De hecho, en el post muestra unas capturas de pantalla explicando cómo funciona esta nueva función. Básicamente se tendrá un nuevo icono al reproducir el vídeo, con el clásico botón de instalación de la aplicación. Tras pulsarlo, veremos un nuevo menú contextual para elegir la velocidad de reproducción del vídeo.

Por lo pronto, la función está a prueba en videos y audios de la red social

Se podrán elegir hasta ocho velocidades diferentes. A partir de 0,25x, técnicamente se reproducirá el vídeo a cámara lenta, a una cuarta parte de la velocidad original, o eligiendo el otro extremo, 2,0x, se reproducirá el vídeo a cámara rápida, a toda velocidad, el doble de la velocidad normal.

Como resultado, se podrá ver videos de una manera aún más personalizada. Más lento si el usuario no desea perder los detalles de una situación particular en el video. O, mucho más rápido, al doble de velocidad, si hay partes que no interesan y se quiere saltarlas rápidamente hasta llegar a la parte interesante.

Twitter anunció en su cuenta oficial que actualmente se está probando y que varios usuarios de la red social, tanto en la versión móvil como en la web, son los que encuentran esta emocionante noticia en relación con la reproducción de videos.

No solo se prueba en los videos de Twitter, sino también en los audios y notas de voz

Twitter deja claro que los mensajes de voz o las notas de audio de Twitter también pueden ser alterados en cuanto a su velocidad de reproducción, y que se entiende esto de forma similar. Una función que se vió hace poco en WhatsApp y tuvo mucho éxito.

Debido a que no todas las personas tienen el tiempo del mundo para escuchar lo que reciben en mensajes de voz o publicaciones de audios, esta nueva función ayudará al usuario a ser más eficiente a la hora de percibir contenidos, centrándose únicamente en lo que realmente interesa y parece destacable (según el usuario), e incluso saber de manera más rápida por qué se publicó este tweet.

Por lo tanto, al estar en beta, todavía se tiene que esperar un poco más para que todos puedan disfrutar de estas funciones, que sin duda serán útiles para la mayoría de los que tienen que escudriñar cientos de tweets al día, eligiendo los que parecen más interesante para uno mismo en todo momento.

Twitter y la nueva opción que permitiría escribir sin límite de caracteres

Twitter está trabajando en un nuevo formato de contenido de formato largo para su plataforma llamado Twitter Articles o Artículos, donde se puede superar el límite máximo actual de 280 caracteres por publicación.

Fue Jane Manchung Wong, la experta en codificación de las aplicaciones más populares del mercado, quien vio en Twitter lo que parecía ser un nuevo contenido que en sí mismo no podía considerarse un tweet, sino algo llamado ‘Article’ o ‘Artículo’.

Esta nueva función parece ser más como si fuera un texto más extenso y con un tratamiento diferente a los mensajes que se publican en las redes sociales todos los días.

Por lo que descubrió Jane Manchung Wong, parece que estos artículos pueden crearse específicamente en un área de la aplicación y luego cargarse en las redes sociales.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.



Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og