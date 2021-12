Twitter prohíbe compartir fotos y videos privados sin consentimiento

Twitter lanzó este martes nuevas reglas para impedir que los usuarios compartan imágenes privadas de otras personas sin su consentimiento, endureciendo las políticas de la red social apenas un día después de que cambiara de CEO.

Según las nuevas reglas, los usuarios que no son figuras públicas pueden pedir a Twitter que elimine fotos o videos de ellos publicados sin su permiso.

Twitter aclaró que esta medida no se aplica a "figuras públicas o individuos cuando los medios y el texto del tuit que los acompaña se comparten con interés público o agregan valor al discurso público".

"Siempre intentaremos evaluar el contexto en el que se comparte el contenido y, en esos casos, podemos permitir que las imágenes o videos permanezcan en el servicio", agregó la empresa.

El derecho de los usuarios de Internet a apelar a las plataformas cuando terceros publican imágenes o datos sobre ellos, especialmente con fines maliciosos, se ha debatido durante años.

Twitter ya prohibió la publicación de información privada como los números de teléfono o la dirección de una persona, pero hay "preocupaciones crecientes" sobre el uso de contenido para "acosar, intimidar y revelar las identidades", reconoció Twitter.

La empresa notó un "efecto desproporcionado sobre las mujeres, activistas, disidentes y miembros de comunidades minoritarias".

Ejemplos de acoso en línea muy reconocidos incluyen a víctimas de abuso racista, sexista y homofóbico en Twitch, el sitio de transmisión de videojuegos más grande del mundo.

Sin embargo, los casos de acoso abundan y las víctimas a menudo deben librar largas batallas para que se eliminen de las plataformas virtuales imágenes hirientes, insultantes o producidas ilegalmente.

El cambio se produce un día después de que el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, anunció que dejaría la empresa y entregó las funciones de director al ejecutivo de la empresa, Parag Agrawal.

La plataforma, al igual que otras redes sociales, ha luchado contra el acoso, la desinformación y el contenido motivado por el odio.

Beginning today, we will not allow the sharing of private media, such as images or videos of private individuals without their consent. Publishing people's private info is also prohibited under the policy, as is threatening or incentivizing others to do so.https://t.co/7EXvXdwegG